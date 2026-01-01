Implementează Zen cu un singur click.
Aplicație de luare de notițe minimalistă, auto-găzduită, cu suport Markdown, căutare full-text BM25 și acces PWA offline.
Alege un plan VPS pentru Zen
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Zen
Zen este o aplicație minimalistă de notițe auto-găzduită, construită ca un singur binar Go ușor, care utilizează doar aproximativ 20 MB de memorie. Notițele sunt stocate ca Markdown în SQLite cu căutare full-text BM25, organizare bazată pe etichete, evidențierea sintaxei blocurilor de cod și comenzi rapide de la tastatură pentru o navigare rapidă.
Auto-găzduirea Zen pe un VPS menține toate notițele private pe propria infrastructură, fără taxe de sincronizare în cloud sau acces terță parte. Suportul PWA offline înseamnă că notițele sunt accesibile chiar și fără o conexiune la internet, iar amprenta minimă de resurse permite Zen să ruleze confortabil alături de alte servicii pe un VPS mic.
Funcționalități cheie ale Zen
Notițe Markdown
Scrie notițe în Markdown standard, cu suport pentru blocuri de cod, comenzi rapide de formatare și un mod de previzualizare curat.
Căutare în text integral BM25
Găsești notițe instantaneu utilizând căutarea full-text clasată BM25, care returnează mai întâi cele mai relevante rezultate.
Organizarea etichetelor
Organizează notițe cu etichete pentru o categorizare flexibilă fără ierarhii rigide de foldere.
PWA deconectat
Instalează Zen ca un Progressive Web App pentru acces offline la notițele tale, fără o conexiune la internet.
Utilizare minimă a resurselor
Construit ca un singur binar Go, utilizând ~20 MB RAM, Zen rulează eficient chiar și pe cel mai mic VPS, alături de alte servicii.
De ce să rulezi Zen pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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