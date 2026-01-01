Zen este o aplicație minimalistă de notițe auto-găzduită, construită ca un singur binar Go ușor, care utilizează doar aproximativ 20 MB de memorie. Notițele sunt stocate ca Markdown în SQLite cu căutare full-text BM25, organizare bazată pe etichete, evidențierea sintaxei blocurilor de cod și comenzi rapide de la tastatură pentru o navigare rapidă.

Auto-găzduirea Zen pe un VPS menține toate notițele private pe propria infrastructură, fără taxe de sincronizare în cloud sau acces terță parte. Suportul PWA offline înseamnă că notițele sunt accesibile chiar și fără o conexiune la internet, iar amprenta minimă de resurse permite Zen să ruleze confortabil alături de alte servicii pe un VPS mic.