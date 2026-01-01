Implementează Convos cu un singur click.
Client IRC modern, bazat pe browser, care te menține conectat permanent la rețele de chat de pe orice dispozitiv.
Alege un plan VPS pentru Convos
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Convos
Convos este un client IRC complet auto-găzduit, întotdeauna activ, care rulează pe serverul tău și rămâne conectat la rețelele IRC non-stop. Spre deosebire de clienții IRC tradiționali care se deconectează când îi închizi, Convos menține conexiuni persistente, astfel încât să nu ratezi niciodată un mesaj — chiar și atunci când dispozitivele tale sunt offline.
Accesează conversațiile tale IRC din orice browser fără a instala software. Convos stochează istoricul tău complet de chat, suportă mai mulți utilizatori și rețele și oferă o interfață modernă și curată, concepută atât pentru utilizatorii ocazionali de chat, cât și pentru comunitățile IRC vechi. Auto-găzduirea îți oferă control complet asupra datelor și accesului utilizatorilor tăi.
Funcționalități cheie ale Convos
Conexiuni mereu active
Convos rulează pe VPS-ul tău 24/7, rămânând conectat la rețelele IRC, astfel încât să capteze mesajele și să te aștepte ori de câte ori te conectezi.
Istoric chat deplin
Toate mesajele sunt stocate pe server și disponibile din orice browser, oferindu-ți un istoric căutabil pe fiecare canal și conversație.
Suport multi-rețea
Conectează-te la mai multe rețele IRC simultan și gestionează toate canalele și mesajele directe dintr-o singură interfață unificată.
Fără instalare de software
Accesează clientul tău IRC în întregime printr-un browser — nu este necesară nicio aplicație desktop, plugin sau configurare pe niciun dispozitiv pe care îl folosești.
Pregătit pentru mai mulți utilizatori
Invită membri ai echipei sau prieteni să partajeze instanța ta Convos, fiecare cu propriile conturi independente și configurații de rețea.
De ce să rulezi Convos pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
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