Implementează Lowcoder cu instalare printr-un singur click.
Platformă low-code open-source pentru crearea de aplicații interne, tablouri de bord și panouri de administrare cu drag-and-drop și conectori de date reali.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Lowcoder
Lowcoder este o platformă low-code open-source care permite dezvoltatorilor și echipelor de operațiuni să asambleze instrumente interne, panouri de administrare și portaluri pentru clienți cu un constructor vizual drag-and-drop. Cu peste 50 de componente, conectori nativi pentru baze de date și API-uri REST, și suport complet JavaScript pentru logica de afaceri, echipele livrează aplicații funcționale în ore, nu în săptămâni — fără a reconstrui un frontend de la zero.
Găzduirea proprie a Lowcoder pe propriul tău VPS menține logica aplicației, credențialele surselor de date și datele interne ale utilizatorilor în interiorul infrastructurii tale. Nu există taxe per utilizator, limite de utilizare și nici acces terț la fluxurile de lucru de care afacerea ta depinde zi de zi.
Funcționalități cheie ale Lowcoder
Constructor vizual drag-and-drop
Creează interfețe din peste 50 de componente predefinite — tabele, formulare, diagrame, ferestre modale și multe altele — și leagă-le direct de interogările de date fără a scrie HTML sau CSS.
Conectori de date nativi
Conectează-te la PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL și instrumente SaaS populare fără a scrie cod de integrare personalizat.
Logica de afaceri JavaScript
Scrie JavaScript inline în interogări și gestionarii de evenimente pentru a exprima transformări de date și fluxuri de lucru pe care instrumentele pure no-code nu le pot surprinde.
Module reutilizabile
Grupează ecranele utilizate frecvent ca module și integrează-le în mai multe aplicații, menținând consecvența instrumentelor interne pe măsură ce catalogul crește.
Controlul accesului bazat pe roluri
Definește permisiuni per aplicație, per pagină și per interogare, astfel încât fiecare membru al echipei să vadă doar instrumentele și datele relevante pentru rolul său.
Încorporarea aplicației și API
Integrează aplicațiile Lowcoder în site-uri existente și controlează-le printr-un API REST, integrând fluxurile de lucru low-code în suprafața mai amplă a produsului tău.
De ce să rulezi Lowcoder pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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