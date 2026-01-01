Lowcoder este o platformă low-code open-source care permite dezvoltatorilor și echipelor de operațiuni să asambleze instrumente interne, panouri de administrare și portaluri pentru clienți cu un constructor vizual drag-and-drop. Cu peste 50 de componente, conectori nativi pentru baze de date și API-uri REST, și suport complet JavaScript pentru logica de afaceri, echipele livrează aplicații funcționale în ore, nu în săptămâni — fără a reconstrui un frontend de la zero.

Găzduirea proprie a Lowcoder pe propriul tău VPS menține logica aplicației, credențialele surselor de date și datele interne ale utilizatorilor în interiorul infrastructurii tale. Nu există taxe per utilizator, limite de utilizare și nici acces terț la fluxurile de lucru de care afacerea ta depinde zi de zi.