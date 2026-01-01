Instalează Chibisafe cu un singur click.
Depozit de fișiere open-source extrem de rapid pentru încărcarea, partajarea și gestionarea fișierelor, fotografiilor și documentelor cu linkuri partajabile.
Alege un plan VPS pentru Chibisafe
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Chibisafe
Chibisafe este un depozit de fișiere auto-găzduit, scris în TypeScript, care facilitează partajarea fișierelor. Încarcă orice — fotografii, videoclipuri, documente, fragmente de cod — și primește un link de partajare instantaneu. Încărcările fragmentate asigură transferul fișierelor mari în mod fiabil chiar și pe conexiuni mai lente, în timp ce o galerie curată de tip masonry îți permite să răsfoiești vizual media.
Spre deosebire de serviciile de partajare a fișierelor găzduite, auto-găzduirea Chibisafe îți oferă control complet asupra stocării, politicilor de acces și gestionării utilizatorilor. Rulează-l în modul public pentru încărcări deschise, modul conturi de utilizator pentru utilizatori înregistrați, sau modul doar pe bază de invitație pentru echipe private — toate configurabile din panoul de administrare încorporat, fără a modifica fișierele de configurare.
Funcționalități cheie ale Chibisafe
Încărcări de fișiere fragmentate
Împarte automat fișierele mari în fragmente pentru a asigura transferuri fiabile chiar și pe conexiuni instabile, fără o limită practică a dimensiunii fișierului.
Albume și galerii
Organizează încărcările în albume cu linkuri de galerie partajabile pentru a distribui colecții de fotografii sau pachete de documente într-un singur URL.
Scurtător de URL încorporat
Scurtează orice URL extern alături de găzduirea de fișiere, consolidând toate nevoile tale de partajare într-un singur serviciu auto-găzduit.
ShareX și Suport iOS
Configurația nativă ShareX și o scurtătură iOS îți permit să încarci capturi de ecran și fișiere de pe desktop sau mobil în câteva secunde.
Control acces flexibil
Comută între modul public, conturi de utilizator sau modul doar pe bază de invitație pentru a controla cu precizie cine poate încărca pe instanța ta.
De ce să rulezi Chibisafe pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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