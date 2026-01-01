Chibisafe este un depozit de fișiere auto-găzduit, scris în TypeScript, care facilitează partajarea fișierelor. Încarcă orice — fotografii, videoclipuri, documente, fragmente de cod — și primește un link de partajare instantaneu. Încărcările fragmentate asigură transferul fișierelor mari în mod fiabil chiar și pe conexiuni mai lente, în timp ce o galerie curată de tip masonry îți permite să răsfoiești vizual media.

Spre deosebire de serviciile de partajare a fișierelor găzduite, auto-găzduirea Chibisafe îți oferă control complet asupra stocării, politicilor de acces și gestionării utilizatorilor. Rulează-l în modul public pentru încărcări deschise, modul conturi de utilizator pentru utilizatori înregistrați, sau modul doar pe bază de invitație pentru echipe private — toate configurabile din panoul de administrare încorporat, fără a modifica fișierele de configurare.