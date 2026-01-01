Instalează LightRAG cu un singur click.
Un cadru simplu și rapid de generare augmentată bazată pe recuperare, care combină căutarea vectorială cu grafurile de cunoștințe pentru analiza complexă a documentelor.
Alege un plan VPS pentru LightRAG
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu LightRAG
LightRAG este un framework ușor de generare augmentată cu recuperare, conceput pentru a analiza documente complexe în domenii precum dreptul, sănătatea și finanțele. Acesta face legătura între RAG bazat pe vectori și RAG bazat pe grafuri prin gestionarea grafurilor de cunoștințe și a încorporărilor vectoriale împreună într-o singură arhitectură duală, reducând dramatic apelurile LLM necesare atât la indexare, cât și la timpul de interogare, comparativ cu implementările GraphRAG bazate pe rapoarte comunitare.
Auto-găzduirea LightRAG pe propriul tău VPS îți păstrează documentele, încorporările și graful de cunoștințe în întregime sub controlul tău. Conectează-te la OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic sau la orice endpoint compatibil cu OpenAI și actualizează bazele de cunoștințe incremental fără a reconstrui indexul global — astfel încât datele dinamice rămân actuale fără costuri exorbitante de reprocesare.
Funcționalități cheie ale LightRAG
Regăsire la două niveluri
Vector embeddings și entitățile din graficul de cunoștințe se combină într-un singur pipeline, depășind căutarea vectorială simplă în raționamentul între documente, menținând în același timp costurile de indexare scăzute.
Actualizări incrementale de cunoștințe
Documentele noi se integrează în graful existent fără a reconstrui indexul global, astfel încât datele dinamice rămân actualizate fără o reprocesare costisitoare.
Suport pentru furnizori Multi-LLM
Conectează-te la OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock sau la orice endpoint compatibil cu OpenAI, fără a rescrie prompturile sau a reindexa documentele tale.
Cinci moduri de interogare
Comută între strategiile de recuperare Naive, Locale, Globale, Hibride și Mixte pentru a corela complexitatea interogării cu cerințele de latență și cost.
Interfață web încorporată
Panou de bord bazat pe browser pentru a ingera documente, a rula interogări și a vizualiza interactiv graful de cunoștințe generat.
REST API pentru integrări
Endpointurile REST autentificate îți permit să integrezi LightRAG în aplicații existente și să automatizezi fluxurile de ingestie a documentelor.
De ce să rulezi LightRAG pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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