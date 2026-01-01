Reducere de până la 69% pentru LightRAG

Instalează LightRAG cu un singur click.

Un cadru simplu și rapid de generare augmentată bazată pe recuperare, care combină căutarea vectorială cu grafurile de cunoștințe pentru analiza complexă a documentelor.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Instalează LightRAG cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu LightRAG

LightRAG este un framework ușor de generare augmentată cu recuperare, conceput pentru a analiza documente complexe în domenii precum dreptul, sănătatea și finanțele. Acesta face legătura între RAG bazat pe vectori și RAG bazat pe grafuri prin gestionarea grafurilor de cunoștințe și a încorporărilor vectoriale împreună într-o singură arhitectură duală, reducând dramatic apelurile LLM necesare atât la indexare, cât și la timpul de interogare, comparativ cu implementările GraphRAG bazate pe rapoarte comunitare.

Auto-găzduirea LightRAG pe propriul tău VPS îți păstrează documentele, încorporările și graful de cunoștințe în întregime sub controlul tău. Conectează-te la OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic sau la orice endpoint compatibil cu OpenAI și actualizează bazele de cunoștințe incremental fără a reconstrui indexul global — astfel încât datele dinamice rămân actuale fără costuri exorbitante de reprocesare.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale LightRAG

Regăsire la două niveluri

Vector embeddings și entitățile din graficul de cunoștințe se combină într-un singur pipeline, depășind căutarea vectorială simplă în raționamentul între documente, menținând în același timp costurile de indexare scăzute.

Actualizări incrementale de cunoștințe

Documentele noi se integrează în graful existent fără a reconstrui indexul global, astfel încât datele dinamice rămân actualizate fără o reprocesare costisitoare.

Suport pentru furnizori Multi-LLM

Conectează-te la OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock sau la orice endpoint compatibil cu OpenAI, fără a rescrie prompturile sau a reindexa documentele tale.

Cinci moduri de interogare

Comută între strategiile de recuperare Naive, Locale, Globale, Hibride și Mixte pentru a corela complexitatea interogării cu cerințele de latență și cost.

Interfață web încorporată

Panou de bord bazat pe browser pentru a ingera documente, a rula interogări și a vizualiza interactiv graful de cunoștințe generat.

REST API pentru integrări

Endpointurile REST autentificate îți permit să integrezi LightRAG în aplicații existente și să automatizezi fluxurile de ingestie a documentelor.

De ce să rulezi LightRAG pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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