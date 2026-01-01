Implementează Tiny Tiny RSS cu un singur click.
Agregator de fluxuri RSS și Atom multi-utilizator, cu auto-găzduire, pentru citirea și organizarea fluxurilor din orice browser.
Alege un plan VPS pentru Tiny Tiny RSS
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Tiny Tiny RSS
Tiny Tiny RSS este un agregator de fluxuri RSS și Atom, auto-găzduit, open-source, care îți permite să urmărești site-uri web, bloguri și surse de știri dintr-o singură interfață web privată. Acesta preia continuu actualizări în fundal, astfel încât fluxurile tale sunt mereu la zi, și oferă o interfață flexibilă cu scurtături de la tastatură, căutare full-text, etichete, filtre și import/export OPML.
Sunt acceptate mai multe conturi de utilizator, fiecare cu abonamente de fluxuri și preferințe independente. Un API încorporat permite clienților mobili precum FeedMe și Fluent Reader să se conecteze și să sincronizeze progresul lecturii. Auto-găzduirea pe VPS-ul tău îți menține istoricul de lectură și abonamentele private — niciun serviciu terț nu vede ce citești.
Funcționalități cheie ale Tiny Tiny RSS
Preluare continuă a fluxului
Preia actualizări de la toate fluxurile la care ești abonat în fundal, astfel încât articolele să fie gata de citit în momentul în care deschizi aplicația.
Suport pentru mai mulți utilizatori
Creează mai multe conturi independente, fiecare cu propriile abonamente la fluxuri, etichete, filtre și preferințe de lectură.
API client mobil
API-ul integrat permite clienților mobili populari precum FeedMe, Fluent Reader și Reeder să se conecteze și să-ți sincronizeze progresul de lectură pe toate dispozitivele.
Filtre și Etichete
Etichetează, marchează cu stea sau ascunde automat articolele pe baza regulilor pe care le definești — păstrează-ți lista de lectură concentrată pe ceea ce contează.
Import și export OPML
Importă-ți abonamentele existente de la orice alt cititor RSS prin OPML și exportă-le la fel de ușor când trebuie să migrezi.
De ce să rulezi Tiny Tiny RSS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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