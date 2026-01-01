Tiny Tiny RSS este un agregator de fluxuri RSS și Atom, auto-găzduit, open-source, care îți permite să urmărești site-uri web, bloguri și surse de știri dintr-o singură interfață web privată. Acesta preia continuu actualizări în fundal, astfel încât fluxurile tale sunt mereu la zi, și oferă o interfață flexibilă cu scurtături de la tastatură, căutare full-text, etichete, filtre și import/export OPML.

Sunt acceptate mai multe conturi de utilizator, fiecare cu abonamente de fluxuri și preferințe independente. Un API încorporat permite clienților mobili precum FeedMe și Fluent Reader să se conecteze și să sincronizeze progresul lecturii. Auto-găzduirea pe VPS-ul tău îți menține istoricul de lectură și abonamentele private — niciun serviciu terț nu vede ce citești.