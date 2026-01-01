Focalboard este o platformă open-source de gestionare a proiectelor, dezvoltată de Mattermost ca o alternativă auto-găzduită la Trello, Notion și Asana. Combină tabele Kanban intuitive cu multiple moduri de vizualizare — tabel, galerie și calendar — astfel încât să poți vizualiza aceleași date de proiect în formatul care funcționează cel mai bine pentru fluxul tău de lucru. Cardurile acceptă proprietăți personalizate, etichete, termene limită și atașamente, adaptându-se oricărui tip de proiect, de la sprinturi software la calendare de conținut.

Auto-găzduirea Focalboard pe VPS-ul tău înseamnă tabele, carduri și membri ai echipei nelimitați la un cost previzibil — fără prețuri per utilizator, fără limite de număr de tabele și fără riscul ca datele proiectului tău să fie monetizate. Backend-ul ușor SQLite nu necesită o bază de date externă, menținând implementarea și mentenanța simple.