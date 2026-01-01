Implementează Focalboard printr-o instalare cu un singur click.
Instrument open-source de gestionare a proiectelor cu vizualizări Kanban, tabel, galerie și calendar pentru echipe și persoane fizice.
Alege un plan VPS pentru Focalboard
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Focalboard
Focalboard este o platformă open-source de gestionare a proiectelor, dezvoltată de Mattermost ca o alternativă auto-găzduită la Trello, Notion și Asana. Combină tabele Kanban intuitive cu multiple moduri de vizualizare — tabel, galerie și calendar — astfel încât să poți vizualiza aceleași date de proiect în formatul care funcționează cel mai bine pentru fluxul tău de lucru. Cardurile acceptă proprietăți personalizate, etichete, termene limită și atașamente, adaptându-se oricărui tip de proiect, de la sprinturi software la calendare de conținut.
Auto-găzduirea Focalboard pe VPS-ul tău înseamnă tabele, carduri și membri ai echipei nelimitați la un cost previzibil — fără prețuri per utilizator, fără limite de număr de tabele și fără riscul ca datele proiectului tău să fie monetizate. Backend-ul ușor SQLite nu necesită o bază de date externă, menținând implementarea și mentenanța simple.
Funcționalități cheie ale Focalboard
Moduri multiple de vizualizare
Comută între vizualizările Kanban, tabel, galerie și calendar ale acelorași date pentru a se potrivi cu modul în care te gândești la proiectul tău.
Proprietăți personalizate
Adaugă câmpuri personalizate, etichete, date și persoane responsabile la carduri pentru a adapta fiecare tablă cerințelor tale specifice de flux de lucru.
Colaborare în timp real
Mai mulți membri ai echipei pot edita tablouri simultan, cu comentarii și mențiuni @ menținând comunicarea în context.
Importă de la instrumente populare
Migrează proiectele existente din Trello, Asana și Notion folosind funcționalitatea de import încorporată pentru a evita să începi de la zero.
Șabloane de tablă
Șabloanele predefinite pentru tipuri comune de proiecte îți permit să configurezi o tablă nouă în câteva secunde, cu structura corectă deja existentă.
De ce să rulezi Focalboard pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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