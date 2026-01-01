Implementează Mail-Archiver cu un singur click.
Platformă de arhivare email auto-găzduită care se conectează la orice căsuță poștală IMAP sau Microsoft 365 și păstrează fiecare mesaj local.
Alege un plan VPS pentru Mail-Archiver
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Mail-Archiver
Mail-Archiver este o platformă open-source de arhivare și căutare emailuri, construită pe ASP.NET Core și PostgreSQL. Se conectează la conturi IMAP și Microsoft 365 prin intermediul Graph API, sincronizând emailurile automat conform unui program configurabil, astfel încât să ai întotdeauna o copie locală, căutabilă, a fiecărui mesaj și atașament.
Găzduirea propriei arhive de email îți oferă control total asupra conformității, a jurnalelor de audit și a stocării pe termen lung — fără acces cloud de la terți, fără taxe per-căsuță poștală și fără dependență de politica de retenție a furnizorului tău de email. Emailurile pot fi exportate ca arhive .mbox sau .eml, restaurate în orice căsuță poștală sau căutate în câteva secunde pe parcursul anilor de istoric.
Funcționalități cheie ale Mail-Archiver
Sincronizare IMAP și M365
Arhivează automat emailurile din orice căsuță poștală IMAP sau Microsoft 365 conform unui program configurabil, menținând copia ta locală mereu actualizată.
Căutare text integral
Caută instantaneu în toate emailurile și atașamentele arhivate, cu filtre după expeditor, interval de date și căsuță poștală.
Exportă și restaurează
Exportă toate căsuțele poștale ca fișiere .mbox sau .eml arhivate, sau restaurează emailurile selectate înapoi în orice căsuță poștală de destinație.
Acces multi-utilizator
Gestionează mai mulți utilizatori cu roluri de Administrator, Auto-Manager și Standard, fiecare cu permisiuni per cont și un jurnal complet de acces.
Politici de retenție
Elimină automat emailurile de pe serverul de email sursă după un număr stabilit de zile, păstrând arhiva locală intactă.
Import MBox și EML
Importă arhive existente .mbox sau .eml de până la 10 GB pentru a migra de la alți clienți de email sau instrumente de arhivare.
De ce să rulezi Mail-Archiver pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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