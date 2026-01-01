Implementează Gramps Web printr-o instalare cu un singur click.
Platformă de genealogie auto-găzduită pentru a construi, explora și partaja arbori genealogici din orice browser.
Alege un plan VPS pentru Gramps Web
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Gramps Web
Gramps Web este interfața web colaborativă pentru Gramps, cea mai utilizată platformă de genealogie open-source. Aceasta transformă baza ta de date privată a arborelui genealogic într-o aplicație web multi-utilizator — accesibilă din orice browser — completă cu diagrame interactive, hărți, căutare text integral și instrumente de analiză ADN. Spre deosebire de serviciile de genealogie cloud care monetizează datele tale de istorie familială, Gramps Web rulează în întregime pe propriul tău VPS, păstrând fiecare înregistrare a strămoșilor, document și fotografie sub controlul tău deplin.
Gramps Web utilizează formatul nativ de bază de date al Gramps, astfel încât datele existente din Gramps desktop se importă direct, iar modificările făcute prin interfața web se sincronizează înapoi cu aplicația desktop. Primul utilizator care se înregistrează devine proprietarul arborelui și administrator.
Funcționalități cheie ale Gramps Web
Arbori genealogici interactivi
Diagramele tip evantai, vizualizările de arbore genealogic, arborii de descendenți și vizualizările cronologice oferă perspective diferite asupra istoriei familiei tale în browser.
Căutare text integral
Caută instantaneu în fiecare persoană, loc, eveniment, sursă și notă din arborele tău — inclusiv conținutul din documentele și fișierele media atașate.
Sincronizare desktop
Utilizează formatul nativ de bază de date Gramps pentru sincronizare bidirecțională cu aplicația desktop Gramps, astfel încât modificările web și de pe desktop să rămână sincronizate.
Colaborare multi-utilizator
Invită membrii familiei cu permisiuni bazate pe roluri — editorii pot adăuga înregistrări, în timp ce vizualizatorii pot doar vizualiza, menținând datele tale organizate.
Instrumente de analiză DNA
Browser de cromozomi, vizualizarea segmentelor ADN partajate și gestionarea kiturilor pentru integrarea datelor de genealogie genetică alături de înregistrările tradiționale.
De ce să rulezi Gramps Web pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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