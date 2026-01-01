Implementează Squidex cu o instalare printr-un singur click.
CMS headless API-first cu API-uri GraphQL și REST pentru livrarea conținutului pe orice canal sau frontend.
Alege un plan VPS pentru Squidex
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Squidex
Squidex este un CMS headless open-source care îți expune conținutul prin API-uri REST și GraphQL, permițând oricărui frontend — aplicații web, aplicații mobile sau sisteme server-side — să preia conținut fără a fi legat de un strat de randare specific. Schemele de conținut sunt definite în interfața de utilizare Squidex cu suport complet pentru referințe, active, localizare și reguli de validare.
Găzduirea Squidex pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra locului unde este stocat conținutul și cine îl poate accesa. Spre deosebire de platformele CMS headless SaaS care percep taxe per apel API sau per utilizator, o instanță auto-găzduită nu are limite de utilizare și păstrează toate datele de conținut în propria ta infrastructură.
Funcționalități cheie ale Squidex
GraphQL și REST APIs
Interoghează și livrează conținut prin intermediul punctelor finale GraphQL și REST, astfel încât orice stivă frontend să-l poată consuma fără adaptoare personalizate.
Scheme de conținut flexibile
Definește tipuri de conținut cu câmpuri personalizate, reguli de validare, referințe și componente imbricate folosind editorul vizual de scheme.
Gestiunea activelor
Încarcă, organizează și transformă imagini și fișiere direct în Squidex, cu operațiuni de redimensionare și decupare integrate în fluxul de active.
Conținut multilingv
Conținut model cu suport de localizare încorporat, astfel încât fiecare câmp să poată conține traduceri pentru fiecare setare regională configurată.
Controlul accesului bazat pe roluri
Atribuie editorilor, dezvoltatorilor și clienților externi niveluri de permisiune diferite pentru fiecare aplicație, schemă sau tip de conținut.
De ce să rulezi Squidex pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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