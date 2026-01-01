Squidex este un CMS headless open-source care îți expune conținutul prin API-uri REST și GraphQL, permițând oricărui frontend — aplicații web, aplicații mobile sau sisteme server-side — să preia conținut fără a fi legat de un strat de randare specific. Schemele de conținut sunt definite în interfața de utilizare Squidex cu suport complet pentru referințe, active, localizare și reguli de validare.

Găzduirea Squidex pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra locului unde este stocat conținutul și cine îl poate accesa. Spre deosebire de platformele CMS headless SaaS care percep taxe per apel API sau per utilizator, o instanță auto-găzduită nu are limite de utilizare și păstrează toate datele de conținut în propria ta infrastructură.