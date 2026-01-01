Instalează EmbyStat cu un singur click.
Panou de bord de statistici și analiză pentru serverele media Emby și Jellyfin cu informații detaliate despre bibliotecă și rapoarte de vizionare.
Alege un plan VPS pentru EmbyStat
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu EmbyStat
EmbyStat este o aplicație dedicată de analiză și statistici pentru serverele media Emby și Jellyfin. Se conectează direct la API-ul serverului tău media pentru a colecta date despre biblioteca ta, obiceiurile de vizionare și performanța serverului, prezentând informațiile prin panouri de bord vizuale și rapoarte detaliate.
Implementarea EmbyStat pe un VPS asigură colectarea continuă a datelor în fundal și analize mereu accesibile, fără a consuma resurse pe serverul tău media. Stocarea persistentă reține statisticile istorice pentru analiza tendințelor pe termen lung, iar colectarea programată menține rapoartele actuale fără intervenție manuală.
Funcționalități cheie ale EmbyStat
Statistici bibliotecă
Analize detaliate ale bibliotecii tale de filme și emisiuni TV, după gen, calitate, limbă și evaluare, oferă o imagine completă a colecției tale media.
Vizualizarea Statisticilor
Monitorizează istoricul și tiparele de vizionare per utilizator, dezvăluind ce conținut este vizionat, revizionat sau lăsat neterminat.
Detecție duplicate
Identifică fișierele duplicate din biblioteca ta pentru a recupera spațiul de stocare și a menține o colecție curată, bine organizată.
Monitorizarea sănătății serverului
Monitorizează indicatorii de performanță ai serverului și activitatea utilizatorilor pentru a ajuta la identificarea blocajelor și pentru a asigura o experiență de streaming fluidă.
Diagrame interactive
Panourile de bord vizuale cu diagrame și grafice facilitează explorarea tendințelor și partajarea informațiilor despre bibliotecă dintr-o privire.
De ce să rulezi EmbyStat pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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