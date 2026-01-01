Instalează Evolution Go cu un singur click.
Gateway API WhatsApp de înaltă performanță scris în Go pentru automatizarea mesajelor cu resurse reduse și gestionarea mai multor instanțe.
Alege un plan VPS pentru Evolution Go
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Evolution Go
Evolution Go este un gateway API WhatsApp rescris în Go, conceput ca o alternativă ușoară și eficientă la API-ul Evolution bazat pe Node.js. Construit pe biblioteca whatsmeow, oferă aceleași capabilități de automatizare a mesageriei — gestionarea mai multor instanțe, evenimente webhook și un API RESTful — consumând semnificativ mai puțină memorie și pornind în timp sub o secundă datorită runtime-ului compilat al Go și modelului său de concurență nativă.
Auto-găzduirea Evolution Go pe VPS-ul tău maximizează avantajul eficienței resurselor binarului său compilat. Toate acreditările de autentificare și datele de conversație sunt stocate în propria ta bază de date PostgreSQL, asigurând suveranitatea datelor și conformitatea fără costuri per mesaj care fac furnizorii comerciali WhatsApp costisitori la scară.
Funcționalități cheie ale Evolution Go
Performanță nativă
Binarul compilat cu concurență bazată pe goroutine gestionează mii de conexiuni simultane la 50-150 MB memorie per instanță, mult mai puțin decât versiunea Node.js.
Administrare multi-instanță
Operează mai multe numere WhatsApp dintr-o singură implementare, fiecare instanță fiind controlată și monitorizată independent prin API-ul REST.
Livrare de evenimente Webhook
Webhook-urile în timp real transmit instantaneu evenimente de mesaje, de conexiune și de grup către aplicația ta, permițând fluxuri de răspuns automate și integrarea CRM.
Arhitectură dublă de baze de date
Datele de autentificare și ale utilizatorilor sunt stocate în baze de date PostgreSQL separate, simplificând backup-urile și permițând controale granulare de acces pentru implementările atente la securitate.
Suport pentru cozi de mesaje
Integrarea opțională RabbitMQ (AMQP) și NATS permite arhitecturi scalabile bazate pe evenimente pentru operațiuni de mesagerie de volum mare.
De ce să rulezi Evolution Go pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.