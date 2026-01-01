Implementează Eclipse Mosquitto cu instalare dintr-un singur click.
Broker MQTT open-source ușor și eficient pentru conectarea dispozitivelor IoT, senzorilor și aplicațiilor prin mesagerie publish/subscribe.
Alege un plan VPS pentru Eclipse Mosquitto
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Eclipse Mosquitto
Eclipse Mosquitto este implementarea open-source de referință a protocolului MQTT, care suportă versiunile 5.0, 3.1.1 și 3.1. Supraîncărcarea binară minimă a MQTT și modelul publish/subscribe îl fac alegerea standard pentru rețele de senzori IoT, hub-uri de automatizare a locuinței și orice aplicație în care lățimea de bandă și durata de viață a bateriei contează. Mosquitto este implementat în medii de producție, de la configurații casnice cu un singur Raspberry Pi la implementări IoT industriale la scară largă.
Acest șablon implementează Mosquitto cu autentificare prin parolă activată implicit și stocare persistentă pentru datele mesajelor și configurare. Self-hosting-ul îți oferă conexiuni și mesaje nelimitate fără taxe per dispozitiv, control complet asupra listelor de control al accesului și livrare consistentă cu latență scăzută pe care brokerii cloud partajați nu o pot garanta.
Funcționalități cheie ale Eclipse Mosquitto
Suport protocol MQTT
Suportă versiunile MQTT 5,0, 3.1.1 și 3,1, asigurând compatibilitatea cu întreaga gamă de dispozitive IoT, biblioteci și instrumente client.
Autentificare parolă
Autentificarea preconfigurată bazată pe parolă blochează conexiunile neautorizate din momentul în care brokerul pornește, fără a fi necesară nicio configurare suplimentară.
Persistența mesajelor
Mesajele reținute și garanțiile de livrare QoS supraviețuiesc repornirilor brokerului, asigurând că dispozitivele care se reconectează după o perioadă de nefuncționare primesc actualizările ratate.
Controlul accesului la subiect
Regulile ACL restricționează ce clienți pot publica sau se pot abona la anumite subiecte, permițând configurații de broker multi-chiriaș cu granularitate fină.
Criptare TLS
Suportul nativ TLS/SSL criptează toate conexiunile client, protejând datele senzorilor și comenzile de control în tranzit prin rețele nesigure.
De ce să rulezi Eclipse Mosquitto pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.