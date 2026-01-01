Instalează Crucix printr-un singur click.
Platformă de inteligență OSINT care agregă 27 de surse de date globale în timp real într-un tablou de bord 3D unificat.
Alege un plan VPS pentru Crucix
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Crucix
Crucix este o platformă OSINT (Open Source Intelligence) care consolidează date din 27 de surse publice — inclusiv imagini satelitare NASA FIRMS, urmărire maritimă AIS, date de conflict ACLED, indicatori economici FRED și fluxuri de sentiment social — într-un singur tablou de bord în timp real, care include un glob 3D bazat pe WebGL. Datele se actualizează automat la fiecare 15 minute, oferindu-ți o conștientizare continuă a situației fără intervenție manuală.
Platforma livrează alerte pe mai multe niveluri (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) prin Telegram și Discord, idei de tranzacționare generate de LLM și comenzi bidirecționale pentru bot pentru briefinguri la cerere. Găzduirea proprie a Crucix pe VPS-ul tău păstrează toate cheile API și arhivele de informații pe propria ta infrastructură, asigură colectarea neîntreruptă a datelor și îți oferă control total asupra reținerii și accesului.
Funcționalități cheie ale Crucix
27 Surse OSINT
Agregă date din satelit, maritime, aviatice, de conflict, economice și de sentiment social în paralel, cu degradare grațioasă atunci când orice sursă este indisponibilă.
Vizualizare glob 3D
Globul bazat pe WebGL suprapune evenimentele geografic, facilitând corelarea incidentelor între regiuni dintr-o privire.
Sistem de alertă pe mai multe niveluri
Trimite alerte FLASH, PRIORITARE și DE RUTINĂ prin Telegram și Discord, astfel încât evoluțiile critice să te ajungă imediat.
Analiza inteligenței LLM
Se integrează cu Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini și alți furnizori pentru a genera idei de tranzacționare și rezumate inteligente ale semnalelor din datele colectate.
Comenzi bot bidirecționale
Solicită verificări de stare la cerere, declanșează scanări manuale și primește informări direct prin comenzi de bot Telegram sau Discord.
De ce să rulezi Crucix pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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