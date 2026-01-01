Crucix este o platformă OSINT (Open Source Intelligence) care consolidează date din 27 de surse publice — inclusiv imagini satelitare NASA FIRMS, urmărire maritimă AIS, date de conflict ACLED, indicatori economici FRED și fluxuri de sentiment social — într-un singur tablou de bord în timp real, care include un glob 3D bazat pe WebGL. Datele se actualizează automat la fiecare 15 minute, oferindu-ți o conștientizare continuă a situației fără intervenție manuală.

Platforma livrează alerte pe mai multe niveluri (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) prin Telegram și Discord, idei de tranzacționare generate de LLM și comenzi bidirecționale pentru bot pentru briefinguri la cerere. Găzduirea proprie a Crucix pe VPS-ul tău păstrează toate cheile API și arhivele de informații pe propria ta infrastructură, asigură colectarea neîntreruptă a datelor și îți oferă control total asupra reținerii și accesului.