Instalează AstrBot cu un singur click.
Framework de chatbot AI multiplatformă cu sursă deschisă care conectează modele lingvistice mari la aplicațiile tale de mesagerie preferate.
Alege un plan VPS pentru AstrBot
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu AstrBot
AstrBot este o platformă chatbot open-source puternică, care conectează modele lingvistice mari și aplicații de mesagerie populare, inclusiv Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu și LINE. Cu peste 25.000 de stele pe GitHub, oferă un cadru unificat pentru construirea de experiențe AI conversaționale cu suport multimodal, baze de cunoștințe, un sandbox pentru agenți pentru execuția sigură a codului și integrare MCP (Model Context Protocol).
Auto-găzduirea AstrBot pe propriul tău VPS îți păstrează cheile API, istoricul conversațiilor și datele bazei de cunoștințe complet private. Cu peste 1.000 de pluginuri comunitare instalabile din piața integrată și o interfață web pentru configurare, obții o infrastructură de chatbot AI de nivel enterprise fără a depinde de servicii găzduite de terți.
Funcționalități cheie ale AstrBot
Mesagerie multi-platformă
Conectează o singură implementare AstrBot la Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE și la mai multe simultan.
Piață de plugin-uri
Instalează peste 1.000 de pluginuri din comunitate cu un singur click pentru a extinde capacitățile — instrumente de moderare, planificatoare, integrări și multe altele.
Sandbox agent
Execută codul în siguranță într-un sandbox izolat în timpul conversațiilor, permițând fluxuri de lucru puternice, bazate pe agenți, fără a expune sistemul gazdă.
Suport pentru baza de cunoștințe
Atașează baze de cunoștințe personalizate boților tăi, astfel încât să răspundă la întrebări bazate pe propriile tale documente și date, în loc de date generice de antrenament.
Integrare MCP
Suportul pentru Protocolul de Context al Modelului permite AstrBot să utilizeze instrumente externe și surse de date, deblocând comportamente agentice avansate dincolo de simplul chat.
De ce să rulezi AstrBot pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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