AstrBot este o platformă chatbot open-source puternică, care conectează modele lingvistice mari și aplicații de mesagerie populare, inclusiv Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu și LINE. Cu peste 25.000 de stele pe GitHub, oferă un cadru unificat pentru construirea de experiențe AI conversaționale cu suport multimodal, baze de cunoștințe, un sandbox pentru agenți pentru execuția sigură a codului și integrare MCP (Model Context Protocol).

Auto-găzduirea AstrBot pe propriul tău VPS îți păstrează cheile API, istoricul conversațiilor și datele bazei de cunoștințe complet private. Cu peste 1.000 de pluginuri comunitare instalabile din piața integrată și o interfață web pentru configurare, obții o infrastructură de chatbot AI de nivel enterprise fără a depinde de servicii găzduite de terți.