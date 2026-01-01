RStudio Server este versiunea web a RStudio IDE, cel mai utilizat mediu de dezvoltare pentru limbajul de programare R. Rulează în întregime într-un browser, oferind oamenilor de știință de date, statisticienilor și cercetătorilor același mediu R bogat în funcții pe care l-ar avea pe un desktop local — editor de scripturi, consolă, vizualizator de grafice, manager de pachete și inspector de mediu — fără a necesita instalarea R sau RStudio pe mașina fiecărui utilizator.

Găzduirea RStudio Server pe un VPS oferă echipei tale un mediu R persistent, susținut de CPU și memorie dedicate. Analizele, instalările de pachete și seturile mari de date rămân pe server, în loc să consume resurse ale mașinii locale, făcând practică rularea sarcinilor de lucru R intensive din punct de vedere computațional de pe orice dispozitiv.