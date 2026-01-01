Twenty este un CRM open-source de ultimă generație care oferă echipelor de dezvoltare control complet asupra fluxurilor lor de lucru pentru relațiile cu clienții. Spre deosebire de CRM-urile SaaS rigide, Twenty îți permite să personalizezi fiecare câmp, obiect și relație pentru a se potrivi proceselor tale de afaceri exacte printr-un model de date flexibil.

Auto-găzduirea Twenty pe un VPS păstrează toate datele clienților private și elimină taxele de licențiere per utilizator. Arhitectura sa API-first înseamnă că orice integrare personalizată sau automatizare este posibilă, iar interfața modernă rivalizează cu alternativele comerciale, oferindu-ți în același timp proprietate completă asupra infrastructurii tale CRM.