Implementează Twenty cu un singur click.
CRM modern open-source cu un model de date personalizabil, design API-first și automatizare flexibilă a fluxurilor de lucru.
Alege un plan VPS pentru Twenty
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Twenty
Twenty este un CRM open-source de ultimă generație care oferă echipelor de dezvoltare control complet asupra fluxurilor lor de lucru pentru relațiile cu clienții. Spre deosebire de CRM-urile SaaS rigide, Twenty îți permite să personalizezi fiecare câmp, obiect și relație pentru a se potrivi proceselor tale de afaceri exacte printr-un model de date flexibil.
Auto-găzduirea Twenty pe un VPS păstrează toate datele clienților private și elimină taxele de licențiere per utilizator. Arhitectura sa API-first înseamnă că orice integrare personalizată sau automatizare este posibilă, iar interfața modernă rivalizează cu alternativele comerciale, oferindu-ți în același timp proprietate completă asupra infrastructurii tale CRM.
Funcționalități cheie ale Twenty
Model de date personalizabil
Adaugă obiecte, câmpuri și relații personalizate pentru a se potrivi structurii tale exacte de afaceri, fără a scrie cod backend.
Design axat pe API
Un API GraphQL și REST complet îți permite să integrezi Twenty cu orice instrument extern, platformă de automatizare sau aplicație personalizată.
Kanban și vizualizări listă
Comută între vizualizări de tip pipeline Kanban și liste tabelare pentru a gestiona oferte și contacte în formatul care se potrivește fluxului tău de lucru.
Integrare email
Conectează Gmail sau alți furnizori de email pentru a înregistra comunicările direct la contacte și oferte automat.
Fără taxe per utilizator
Auto-găzduirea elimină costurile recurente de licențiere CRM, făcând Twenty rentabil pentru echipele de vânzări în creștere.
De ce să rulezi Twenty pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.