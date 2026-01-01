Reducere de până la 69% pentru Shadowbroker

Implementează Shadowbroker printr-o instalare cu un singur click.

Platformă OSINT cu sursă deschisă, în timp real, care agregă peste 60 de fluxuri de informații globale în direct — aeronave, nave, sateliți și multe altele — într-o singură hartă.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
7,99/lună
Alege planul
30 zile garanție
Implementează Shadowbroker printr-o instalare cu un singur click.

Alege un plan VPS pentru Shadowbroker

CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Shadowbroker

Shadowbroker este o platformă open-source de informații geospațiale OSINT care agregă peste 60 de fluxuri de date globale în timp real într-o singură interfață de hartă interactivă. Aceasta reunește pozițiile aeronavelor private și comerciale, mișcările navelor maritime, trecerile active ale sateliților, zonele de conflict, evenimentele de bruiaj GPS, activitatea seismică, camerele CCTV și rețelele radio mesh — date disponibile public, care sunt rareori agregate într-un singur loc. Un strat opțional de agent AI îți permite să conectezi un model lingvistic pentru a analiza fluxurile și a scoate la iveală corelații care nu sunt vizibile prin examinarea straturilor individuale de date.

Găzduirea Shadowbroker pe un VPS oferă echipei tale un tablou de bord de informații persistent și partajat, fără analize de utilizare, fără partajare de date cu terți și control complet asupra fluxurilor și integrărilor API care sunt activate.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Shadowbroker

Peste 60 de fluxuri de date live

Agregă pozițiile aeronavelor, navelor maritime, trecerile sateliților, zonele de conflict, evenimentele de bruiaj GPS și datele seismice din peste 60 de surse, fără a comuta între instrumente.

Urmărire aeronave și nave

Monitorizează avioane private, zboruri comerciale și nave maritime în timp real, folosind integrări OpenSky OAuth2 și flux AIS pentru acoperire globală.

Strat de agent AI

Conectează un model lingvistic pentru a analiza fluxuri live și a scoate la iveală corelații nevăzute anterior între straturi de date geospațiale, automat.

Suprapuneri de conflicte și amenințări

Vizualizează zone de conflict active, evenimente de bruiaj GPS, fronturi de incendii de vegetație și alerte de urgență pe aceeași hartă cu traficul aerian și maritim.

Inteligență auto-găzduită

Păstrează toate datele de inteligență pe propriul tău VPS, fără abonamente SaaS, fără analize de utilizare și fără platforme terțe care să primească interogările tale.

De ce să rulezi Shadowbroker pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

Maxim Shishkin
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Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀

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Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.

30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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