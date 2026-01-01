Implementează Shadowbroker printr-o instalare cu un singur click.
Platformă OSINT cu sursă deschisă, în timp real, care agregă peste 60 de fluxuri de informații globale în direct — aeronave, nave, sateliți și multe altele — într-o singură hartă.
Alege un plan VPS pentru Shadowbroker
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Shadowbroker
Shadowbroker este o platformă open-source de informații geospațiale OSINT care agregă peste 60 de fluxuri de date globale în timp real într-o singură interfață de hartă interactivă. Aceasta reunește pozițiile aeronavelor private și comerciale, mișcările navelor maritime, trecerile active ale sateliților, zonele de conflict, evenimentele de bruiaj GPS, activitatea seismică, camerele CCTV și rețelele radio mesh — date disponibile public, care sunt rareori agregate într-un singur loc. Un strat opțional de agent AI îți permite să conectezi un model lingvistic pentru a analiza fluxurile și a scoate la iveală corelații care nu sunt vizibile prin examinarea straturilor individuale de date.
Găzduirea Shadowbroker pe un VPS oferă echipei tale un tablou de bord de informații persistent și partajat, fără analize de utilizare, fără partajare de date cu terți și control complet asupra fluxurilor și integrărilor API care sunt activate.
Funcționalități cheie ale Shadowbroker
Peste 60 de fluxuri de date live
Agregă pozițiile aeronavelor, navelor maritime, trecerile sateliților, zonele de conflict, evenimentele de bruiaj GPS și datele seismice din peste 60 de surse, fără a comuta între instrumente.
Urmărire aeronave și nave
Monitorizează avioane private, zboruri comerciale și nave maritime în timp real, folosind integrări OpenSky OAuth2 și flux AIS pentru acoperire globală.
Strat de agent AI
Conectează un model lingvistic pentru a analiza fluxuri live și a scoate la iveală corelații nevăzute anterior între straturi de date geospațiale, automat.
Suprapuneri de conflicte și amenințări
Vizualizează zone de conflict active, evenimente de bruiaj GPS, fronturi de incendii de vegetație și alerte de urgență pe aceeași hartă cu traficul aerian și maritim.
Inteligență auto-găzduită
Păstrează toate datele de inteligență pe propriul tău VPS, fără abonamente SaaS, fără analize de utilizare și fără platforme terțe care să primească interogările tale.
De ce să rulezi Shadowbroker pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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