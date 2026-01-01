Shadowbroker este o platformă open-source de informații geospațiale OSINT care agregă peste 60 de fluxuri de date globale în timp real într-o singură interfață de hartă interactivă. Aceasta reunește pozițiile aeronavelor private și comerciale, mișcările navelor maritime, trecerile active ale sateliților, zonele de conflict, evenimentele de bruiaj GPS, activitatea seismică, camerele CCTV și rețelele radio mesh — date disponibile public, care sunt rareori agregate într-un singur loc. Un strat opțional de agent AI îți permite să conectezi un model lingvistic pentru a analiza fluxurile și a scoate la iveală corelații care nu sunt vizibile prin examinarea straturilor individuale de date.

Găzduirea Shadowbroker pe un VPS oferă echipei tale un tablou de bord de informații persistent și partajat, fără analize de utilizare, fără partajare de date cu terți și control complet asupra fluxurilor și integrărilor API care sunt activate.