Implementează OpenPanel cu un singur click.
Analize de produs cu sursă deschisă, axate pe confidențialitate, cu urmărirea evenimentelor, pâlnii de utilizatori, redarea sesiunilor și tablouri de bord în timp real.
Alege un plan VPS pentru OpenPanel
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OpenPanel
OpenPanel este o platformă de analiză self-hosted, construită pentru echipele de produs care doresc informații detaliate la nivel de Mixpanel, fără prețuri SaaS sau expunerea datelor către terți. Urmărește evenimente personalizate, construiește profiluri de utilizatori și oferă dashboard-uri în timp real care acoperă pâlnii, cohorte, rezultate ale testelor A/B și reluări de sesiuni — totul dintr-o singură interfață.
Implementarea pe propriul tău VPS pune datele brute ale evenimentelor complet sub controlul tău. Nu există taxe per eveniment, fără limite de eșantionare și nu este nevoie să direcționezi datele utilizatorilor prin servicii externe. ClickHouse alimentează backend-ul de analiză, astfel încât dashboard-urile rămân receptive pe măsură ce volumul de evenimente crește.
Funcționalități cheie ale OpenPanel
Tablouri de bord în timp real
Vizualizează fluxuri de evenimente live și metrici cheie de produs instantaneu, fără întârziere între acțiunile utilizatorului și actualizările panoului de bord.
Analiza pâlniei
Definește pâlnii de conversie în mai mulți pași pentru a identifica exact unde utilizatorii abandonează în fluxurile tale de produs.
Redare sesiune
Înregistrează și redă sesiunile individuale ale utilizatorilor cu controale de confidențialitate încorporate pentru a masca câmpurile de intrare sensibile.
Cohortă și retenție
Grupează utilizatorii după comportamente sau atribute comune și măsoară cum se modifică implicarea de-a lungul perioadelor de timp.
Testare A/B
Urmărește variantele de experiment direct în OpenPanel pentru a măsura impactul conversiei fără instrumente externe de experimentare.
Urmărire fără cookie-uri
Fără amprente, urmărirea evenimentelor fără cookie-uri menține analizele tale conforme cu GDPR, fără a necesita bannere de consimțământ pentru cookie-uri.
De ce să rulezi OpenPanel pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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