Implementează Downtify cu instalare printr-un singur click.
Descărcător de muzică ce descarcă audio de pe YouTube folosind linkuri Spotify, etichetând automat fișierele cu metadate, coperta albumului și versuri.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Downtify
Downtify este o aplicație de descărcare muzicală auto-găzduită care conectează metadatele bogate ale Spotify cu biblioteca audio a YouTube. Lipește orice link Spotify — un singur cântec, un album sau o listă de redare întreagă — iar Downtify preia fișierul audio și îmbogățește fișierul rezultat cu coperta albumului, informații despre artist, numere de piese, versuri și etichete de gen automat.
Interfața web este intenționat minimalistă: trimite un URL, primești un fișier audio complet etichetat. Fișierele descărcate sunt stocate într-un volum persistent, ceea ce face ușoară integrarea colecției cu orice manager de bibliotecă media. Notificările desktop te alertează când descărcările mari se finalizează. Auto-găzduirea îți oferă control total asupra bibliotecii tale muzicale fără a depinde de disponibilitatea streamingului sau de taxele per-stream.
Funcționalități cheie ale Downtify
Descărcări link Spotify
Acceptă URL-uri Spotify pentru piese individuale, albume și playlisturi, apoi preia automat sunetul corespunzător de pe YouTube.
Etichetare automată a metadatelor
Încorporează coperta albumului, versurile, detaliile despre artist, numerele pieselor și etichetele de gen în fiecare fișier descărcat pentru o organizare curată a bibliotecii.
Suport pentru playlisturi în serie
Descarcă albume și playlisturi întregi într-o singură operațiune, gestionând coada și urmărirea progresului în fundal.
Notificări desktop
Te alertează când descărcările se finalizează, astfel încât să poți continua cu alte activități în timp ce loturile mari se procesează.
Stocare persistentă
Salvează toate descărcările într-un volum dedicat care supraviețuiește repornirilor containerului și se integrează cu instrumente externe de bibliotecă media.
De ce să rulezi Downtify pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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