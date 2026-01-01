Tiny File Manager este un manager de fișiere compact, open-source, care rulează în întregime ca un singur fișier PHP, oferindu-ți o interfață completă, bazată pe browser, pentru a gestiona fișierele de pe serverul tău fără clienți SSH sau FTP. Suportă încărcarea și descărcarea fișierelor, copierea, mutarea, redenumirea, ștergerea, crearea de arhive și un editor de text încorporat — toate accesibile printr-o interfață web curată și responsivă.

Găzduirea Tiny File Manager pe VPS-ul tău îți menține fișierele sub control și îți permite să acorzi acces bazat pe roluri membrilor echipei cu diferite niveluri de permisiuni. Amprenta sa minimă înseamnă că rulează alături de aplicațiile tale existente fără a adăuga o suprasarcină notabilă de resurse.