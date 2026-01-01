Instalează Tiny File Manager cu un singur click.
Manager de fișiere web PHP ușor, într-un singur fișier, pentru încărcarea, descărcarea și organizarea fișierelor de pe server din orice browser.
Alege un plan VPS pentru Tiny File Manager
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Tiny File Manager
Tiny File Manager este un manager de fișiere compact, open-source, care rulează în întregime ca un singur fișier PHP, oferindu-ți o interfață completă, bazată pe browser, pentru a gestiona fișierele de pe serverul tău fără clienți SSH sau FTP. Suportă încărcarea și descărcarea fișierelor, copierea, mutarea, redenumirea, ștergerea, crearea de arhive și un editor de text încorporat — toate accesibile printr-o interfață web curată și responsivă.
Găzduirea Tiny File Manager pe VPS-ul tău îți menține fișierele sub control și îți permite să acorzi acces bazat pe roluri membrilor echipei cu diferite niveluri de permisiuni. Amprenta sa minimă înseamnă că rulează alături de aplicațiile tale existente fără a adăuga o suprasarcină notabilă de resurse.
Funcționalități cheie ale Tiny File Manager
Operațiuni complete cu fișiere
Poți încărca, descărca, copia, muta, redenumi și șterge fișiere și foldere direct din browser, fără a necesita acces SSH sau FTP.
Acces multi-utilizator
Definește mai multe conturi de utilizator cu parole individuale și niveluri de permisiuni, inclusiv roluri doar pentru citire pentru acces restricționat.
Editor de text integrat
Editează fișierele de configurare, scripturile și codul direct în browser, cu suport pentru evidențierea sintaxei, eliminând necesitatea unui editor separat.
Arhivează asistență
Creează arhive ZIP și extrage fișiere comprimate prin interfața web, simplificând transferurile în bloc și backup-urile fără instrumente de linie de comandă.
Căutare fișier
Căută în directoare după nume de fișier sau conținut pentru a localiza rapid fișiere fără a naviga manual prin structura de foldere.
De ce să rulezi Tiny File Manager pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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