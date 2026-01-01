Instalează Dograh cu un singur click.
Platformă open-source no-code pentru crearea și implementarea de agenți vocali AI în câteva minute, cu suport pentru peste 30 de limbi.
Alege un plan VPS pentru Dograh
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Dograh
Dograh este o platformă no-code gratuită, open-source, care îți permite să construiești și să implementezi agenți vocali bazați pe AI fără a scrie o singură linie de cod. Interfața sa drag-and-drop te duce de la concept la un agent vocal live, gata de producție, în mai puțin de zece minute, cu suport pentru peste 30 de limbi, analize în timp real și rutare inteligentă a apelurilor integrate de la început.
Auto-găzduirea Dograh pe VPS-ul tău păstrează toate datele conversațiilor, înregistrările și interacțiunile cu clienții pe propria ta infrastructură, ceea ce este esențial pentru conformitatea cu GDPR și pentru industriile cu cerințe stricte privind rezidența datelor. Componentele incluse PostgreSQL, Redis și MinIO oferă performanța de stocare și caching pe care o cer interacțiunile vocale cu latență scăzută.
Funcționalități cheie ale Dograh
Creator de agenți fără cod
Fluxurile de lucru drag-and-drop permit utilizatorilor non-tehnici să proiecteze fluxuri complete de conversație vocală fără a scrie niciun cod.
Suport pentru peste 30 de limbi
Sinteza și recunoașterea vocală multilingvă nativă permite interacțiuni cu clienții în limba pe care o preferă utilizatorii tăi.
Rutare inteligentă a apelurilor
Solicitările complexe sunt escalate automat către agenți umani, permițând AI-ului să gestioneze eficient solicitările de rutină.
Statistici în timp real
Tablourile de bord live afișează metricile conversațiilor, ratele de finalizare și performanța agenților, astfel încât să poți optimiza continuu.
Arhitectură axată pe confidențialitate
Toate datele conversațiilor rămân pe infrastructura ta, facilitând îndeplinirea cerințelor de conformitate GDPR și a celor din industrie.
De ce să rulezi Dograh pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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