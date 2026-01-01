Dograh este o platformă no-code gratuită, open-source, care îți permite să construiești și să implementezi agenți vocali bazați pe AI fără a scrie o singură linie de cod. Interfața sa drag-and-drop te duce de la concept la un agent vocal live, gata de producție, în mai puțin de zece minute, cu suport pentru peste 30 de limbi, analize în timp real și rutare inteligentă a apelurilor integrate de la început.

Auto-găzduirea Dograh pe VPS-ul tău păstrează toate datele conversațiilor, înregistrările și interacțiunile cu clienții pe propria ta infrastructură, ceea ce este esențial pentru conformitatea cu GDPR și pentru industriile cu cerințe stricte privind rezidența datelor. Componentele incluse PostgreSQL, Redis și MinIO oferă performanța de stocare și caching pe care o cer interacțiunile vocale cu latență scăzută.