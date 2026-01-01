Implementează TrailBase printr-un singur click.
Alternativă open-source la Firebase cu API-uri sigure din punct de vedere al tipului, abonamente în timp real, autentificare și interfață de administrare într-un singur executabil.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu TrailBase
TrailBase este o alternativă Firebase cu execuție sub-milisecundă, un singur executabil, construită pe Rust, SQLite și Wasmtime. Integrează API-uri REST și în timp real, sigure din punct de vedere al tipului, autentificare bazată pe JWT cu furnizori OAuth2, un runtime WebAssembly încorporat pentru logica personalizată a serverului și un panou de bord administrativ bine pus la punct, într-un singur fișier binar — astfel încât un backend complet este livrat ca un singur proces, fără a necesita o bază de date externă pentru operare.
Auto-găzduirea TrailBase pe propriul tău VPS menține înregistrările utilizatorilor, datele aplicației și token-urile de autentificare sub controlul tău deplin, elimină prețurile BaaS per cerere și îți oferă o latență predictibilă datorită stocării locale SQLite. SDK-urile client pentru TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin și C# facilitează integrarea cu aplicațiile web și mobile.
Funcționalități cheie ale TrailBase
API-uri cu siguranță de tip
Definește colecții în interfața de administrare și TrailBase generează automat endpoint-uri REST sigure din punct de vedere al tipului cu JSON Schema, eliminând codul CRUD fragil, scris manual.
Abonamente în timp real
API-urile în timp real bazate pe push permit clienților să se aboneze la modificările înregistrărilor și să rămână sincronizate fără interogare, ideale pentru aplicațiile colaborative și cu actualizare în timp real.
Mediu de execuție WebAssembly
Rulează logică personalizată pe partea de server, scrisă în JavaScript, Rust sau Go, ca componente WASM izolate, fără a fi nevoie să reconstruiești sau să repornești serverul.
Autentificare încorporată
Înregistrarea cu email/parolă, plus furnizori OAuth2 precum Google și Discord, funcționează imediat utilizând JWT și token-uri de reîmprospătare — nu necesită un serviciu de identitate separat.
Panou de administrare
O interfață web inclusă îți permite să gestionezi tabele, să răsfoiești înregistrări, să configurezi autentificarea și să inspectezi jurnalele fără să scrii manual interogări SQL sau apeluri REST.
Binar unic pe SQLite
Totul rulează dintr-un singur executabil Rust, susținut de SQLite, astfel încât implementările rămân simple și interogările rămân rapide, fără un server de baze de date separat.
De ce să rulezi TrailBase pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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