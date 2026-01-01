TrailBase este o alternativă Firebase cu execuție sub-milisecundă, un singur executabil, construită pe Rust, SQLite și Wasmtime. Integrează API-uri REST și în timp real, sigure din punct de vedere al tipului, autentificare bazată pe JWT cu furnizori OAuth2, un runtime WebAssembly încorporat pentru logica personalizată a serverului și un panou de bord administrativ bine pus la punct, într-un singur fișier binar — astfel încât un backend complet este livrat ca un singur proces, fără a necesita o bază de date externă pentru operare.

Auto-găzduirea TrailBase pe propriul tău VPS menține înregistrările utilizatorilor, datele aplicației și token-urile de autentificare sub controlul tău deplin, elimină prețurile BaaS per cerere și îți oferă o latență predictibilă datorită stocării locale SQLite. SDK-urile client pentru TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin și C# facilitează integrarea cu aplicațiile web și mobile.