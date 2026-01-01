Reducere de până la 69% pentru TrailBase

Implementează TrailBase printr-un singur click.

Alternativă open-source la Firebase cu API-uri sigure din punct de vedere al tipului, abonamente în timp real, autentificare și interfață de administrare într-un singur executabil.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție
Implementează TrailBase printr-un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu TrailBase

TrailBase este o alternativă Firebase cu execuție sub-milisecundă, un singur executabil, construită pe Rust, SQLite și Wasmtime. Integrează API-uri REST și în timp real, sigure din punct de vedere al tipului, autentificare bazată pe JWT cu furnizori OAuth2, un runtime WebAssembly încorporat pentru logica personalizată a serverului și un panou de bord administrativ bine pus la punct, într-un singur fișier binar — astfel încât un backend complet este livrat ca un singur proces, fără a necesita o bază de date externă pentru operare.

Auto-găzduirea TrailBase pe propriul tău VPS menține înregistrările utilizatorilor, datele aplicației și token-urile de autentificare sub controlul tău deplin, elimină prețurile BaaS per cerere și îți oferă o latență predictibilă datorită stocării locale SQLite. SDK-urile client pentru TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin și C# facilitează integrarea cu aplicațiile web și mobile.

Începe
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale TrailBase

API-uri cu siguranță de tip

Definește colecții în interfața de administrare și TrailBase generează automat endpoint-uri REST sigure din punct de vedere al tipului cu JSON Schema, eliminând codul CRUD fragil, scris manual.

Abonamente în timp real

API-urile în timp real bazate pe push permit clienților să se aboneze la modificările înregistrărilor și să rămână sincronizate fără interogare, ideale pentru aplicațiile colaborative și cu actualizare în timp real.

Mediu de execuție WebAssembly

Rulează logică personalizată pe partea de server, scrisă în JavaScript, Rust sau Go, ca componente WASM izolate, fără a fi nevoie să reconstruiești sau să repornești serverul.

Autentificare încorporată

Înregistrarea cu email/parolă, plus furnizori OAuth2 precum Google și Discord, funcționează imediat utilizând JWT și token-uri de reîmprospătare — nu necesită un serviciu de identitate separat.

Panou de administrare

O interfață web inclusă îți permite să gestionezi tabele, să răsfoiești înregistrări, să configurezi autentificarea și să inspectezi jurnalele fără să scrii manual interogări SQL sau apeluri REST.

Binar unic pe SQLite

Totul rulează dintr-un singur executabil Rust, susținut de SQLite, astfel încât implementările rămân simple și interogările rămân rapide, fără un server de baze de date separat.

De ce să rulezi TrailBase pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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