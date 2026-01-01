Instalează Diun cu instalare într-un singur click.
Instrument ușor care monitorizează imaginile Docker pentru actualizări și trimite notificări către canalul tău preferat.
Alege un plan VPS pentru Diun
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Diun
Diun (Docker Image Update Notifier) este un instrument CLI ușor care îți monitorizează imaginile Docker și te alertează în momentul în care o nouă versiune este publicată în registru. Acesta suportă Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay și registre private, verificând conform unui program cron configurabil, cu jitter pentru a distribui sarcina.
Găzduirea Diun pe VPS-ul tău înseamnă că rulează continuu alături de containerele tale, cu acces complet la socket-ul Docker pentru descoperirea automată a containerelor. Tu deții rutarea notificărilor — Slack, Discord, email, webhooks și altele — fără a trimite metadatele imaginilor către servicii de monitorizare terțe.
Funcționalități cheie ale Diun
Monitorizare automată a imaginii
Descoperă și monitorizează toate containerele care rulează în mod implicit, astfel încât noile implementări sunt urmărite fără nicio configurare manuală.
Notificări flexibile
Suportă Slack, Discord, email, webhook-uri și alte canale, astfel încât alertele de actualizare să ajungă la echipa ta oriunde ar lucra.
Programare bazată pe Cron
Verificările rulează conform unui program configurabil, cu o fluctuație opțională pentru a evita suprasolicitarea registrelor în timpul orelor de vârf.
Suport multi-registru
Funcționează cu Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay și registre private, acoperind întregul tău peisaj de imagini container.
De ce să rulezi Diun pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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