Instalează Flagsmith cu un singur click.
Serviciu open-source de feature flag și configurare la distanță pentru lansarea discretă a codului, rularea testelor A/B și țintirea utilizatorilor pe segmente.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Flagsmith
Flagsmith este o platformă open-source de feature flag și configurare la distanță care permite dezvoltatorilor să lanseze codul în spatele unor comutatoare, să vizeze funcționalități către segmente de utilizatori și să ruleze teste A/B fără a redeploya. Construită ca o alternativă self-hosted la LaunchDarkly și Split, oferă valori de flag per-mediu, lansări procentuale, variații multivariate, jurnale de audit și SDK-uri pentru fiecare limbaj de programare major și framework mobil.
Auto-găzduirea Flagsmith pe VPS-ul tău menține fiecare feature flag, segment de utilizatori și decizie de lansare în interiorul infrastructurii tale, în loc să treacă printr-un SaaS terț care ar putea vedea cum este lansat produsul tău. Procesorul de sarcini inclus gestionează livrarea webhook-urilor, modificările programate ale flag-urilor și arhivarea jurnalelor de audit asincron, fără a bloca cererile de evaluare a flag-urilor.
Funcționalități cheie ale Flagsmith
Steaguri și configurare la distanță
Activează sau dezactivează funcțiile, vizează după segmentul de utilizatori, livrează variații multivariate și oferă valori de configurare la distanță dintr-o singură platformă.
Promovare multi-mediu
Promovează valorile flag-urilor de la dezvoltare la staging și apoi la producție cu o copiere printr-un singur clic și suprascrieri specifice fiecărui mediu pentru implementări sigure.
Lansări procentuale
Implementează treptat funcționalități în funcție de un procent din trafic, cu alocare persistentă per utilizator, astfel încât același utilizator să beneficieze de un tratament consecvent între sesiuni.
Audit și aprobări
Jurnal de audit complet al fiecărei modificări de flag cu fluxuri de lucru opționale de aprobare a cererilor de modificare pentru flag-uri sensibile în mediile de producție.
SDK-uri în timp real
SDK-uri oficiale pentru JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native și Flutter cu cache de evaluare locală.
Integrări și webhooks
Integrările Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket și webhook notifică echipa ta și CI pipelines când flag-urile se modifică în producție.
De ce să rulezi Flagsmith pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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