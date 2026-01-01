Implementează Grafana cu instalare printr-un singur click.
Platformă de observabilitate open-source de top pentru vizualizarea metricilor, logurilor și a urmărilor din orice sursă de date.
Alege un plan VPS pentru Grafana
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Grafana
Grafana este cea mai populară platformă open-source de observabilitate din lume, în care au încredere peste 20 de milioane de utilizatori pentru a transforma datele de tip serie temporală în dashboard-uri acționabile. Se conectează la peste 100 de surse de date — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, furnizori de cloud și multe altele — permițând echipelor să vizualizeze și să primească alerte despre date din fiecare colț al infrastructurii lor într-o singură interfață unificată.
Găzduirea Grafana pe propriul tău VPS elimină taxele de ieșire din cloud și prețurile per utilizator, menținând în același timp configurațiile dashboard-urilor, istoricul interogărilor și datele de metrici în întregime în cadrul propriei tale infrastructuri — esențial pentru medii sensibile la conformitate și echipe care monitorizează sisteme interne care nu sunt accesibile de pe internetul public.
Funcționalități cheie ale Grafana
100+ surse de date
Conectează Grafana la Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, furnizori de cloud și zeci de altele fără a scrie adaptoare personalizate.
Bibliotecă de vizualizare bogată
Alege din grafice, hărți termice, histograme, hărți geografice, panouri statistice și sute de plugin-uri comunitare pentru a prezenta fiecare metrică în cel mai intuitiv format.
Alertare puternică
Definește alerte bazate pe praguri sau pe detectarea anomaliilor și rutează notificările către Slack, PagerDuty, email, webhook-uri și altele dintr-un singur motor de alertare.
Tablou de bord Șablonare
Folosește variabile și interogări șablon pentru a construi un singur tablou de bord reutilizabil care filtrează dinamic după gazdă, serviciu, regiune sau orice altă dimensiune.
Observabilitate unificată
Corelează metrici, jurnale și urme distribuite cot la cot într-o singură platformă, reducând timpul mediu de diagnosticare și rezolvare a incidentelor.
De ce să rulezi Grafana pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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Alerta
Platformă open-source de administrare a alertelor pentru consolidarea alertelor de monitorizare