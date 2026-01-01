Grafana este cea mai populară platformă open-source de observabilitate din lume, în care au încredere peste 20 de milioane de utilizatori pentru a transforma datele de tip serie temporală în dashboard-uri acționabile. Se conectează la peste 100 de surse de date — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, furnizori de cloud și multe altele — permițând echipelor să vizualizeze și să primească alerte despre date din fiecare colț al infrastructurii lor într-o singură interfață unificată.

Găzduirea Grafana pe propriul tău VPS elimină taxele de ieșire din cloud și prețurile per utilizator, menținând în același timp configurațiile dashboard-urilor, istoricul interogărilor și datele de metrici în întregime în cadrul propriei tale infrastructuri — esențial pentru medii sensibile la conformitate și echipe care monitorizează sisteme interne care nu sunt accesibile de pe internetul public.