Implementează Mailpit cu un singur click.
Instrument ușor de testare a emailurilor care captează mesaje SMTP și le afișează într-un inbox bazat pe browser.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Mailpit
Mailpit este un instrument open-source de testare și depanare a emailurilor, creat pentru dezvoltatori. Acesta rulează un server SMTP încorporat care interceptează toate emailurile de ieșire din aplicațiile tale și afișează mesajele capturate într-un inbox web curat, cu funcție de căutare — fără a trimite vreodată emailuri către destinatari reali. Acest lucru face ca testarea fluxurilor de notificare prin email, iterarea șabloanelor de email și verificarea configurațiilor SMTP în mediile de dezvoltare și staging să fie sigură.
Mailpit este înlocuitorul modern, menținut activ, pentru MailHog (care nu mai este menținut). Acesta este livrat ca un singur fișier binar ușor, cu un stoc de mesaje rapid, bazat pe SQLite, căutare full-text, randare HTML a emailurilor, un API REST și autentificare opțională SMTP și UI — toate cu o amprentă de memorie neglijabilă.
Funcționalități cheie ale Mailpit
Captură email SMTP
Acționează ca un server SMTP drop-in care interceptează e-mailurile de ieșire de la orice aplicație, prevenind livrarea accidentală către adrese de e-mail reale în timpul dezvoltării.
Căsuță poștală bazată pe browser
Poți vizualiza, căuta și inspecta toate mesajele capturate într-o interfață web responsivă, cu redare HTML completă, vizualizare cod sursă și aspect adaptat pentru mobil.
Acces REST API
Interogarea, ștergerea și gestionarea mesajelor programatic printr-un API REST documentat, permițând integrarea cu suite de testare automate și pipeline-uri CI/CD.
Căutare text integral
Caută în liniile de subiect, adresele expeditorului și ale destinatarului, și în corpul mesajului pentru a localiza rapid anumite emailuri în timpul testării.
Etichetare mesaje
Etichetează automat mesajele după tip — HTML, atașamente, imagini în linie — pentru filtrare vizuală rapidă în volume mari de emailuri de test.
De ce să rulezi Mailpit pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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