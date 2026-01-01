Mailpit este un instrument open-source de testare și depanare a emailurilor, creat pentru dezvoltatori. Acesta rulează un server SMTP încorporat care interceptează toate emailurile de ieșire din aplicațiile tale și afișează mesajele capturate într-un inbox web curat, cu funcție de căutare — fără a trimite vreodată emailuri către destinatari reali. Acest lucru face ca testarea fluxurilor de notificare prin email, iterarea șabloanelor de email și verificarea configurațiilor SMTP în mediile de dezvoltare și staging să fie sigură.

Mailpit este înlocuitorul modern, menținut activ, pentru MailHog (care nu mai este menținut). Acesta este livrat ca un singur fișier binar ușor, cu un stoc de mesaje rapid, bazat pe SQLite, căutare full-text, randare HTML a emailurilor, un API REST și autentificare opțională SMTP și UI — toate cu o amprentă de memorie neglijabilă.