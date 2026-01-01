Instalează Restreamer cu un singur click.
Server de live streaming open-source care preia video din orice sursă și transmite simultan către YouTube, Twitch și puncte finale RTMP personalizate.
Alege un plan VPS pentru Restreamer
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Restreamer
Restreamer este un server de streaming live open-source dezvoltat de datarhei, care oferă capabilități de streaming la nivel enterprise printr-o interfață web accesibilă. Acesta preia video de la camere web, camere IP și fluxuri live, convertește între protocoalele RTMP, HLS, SRT și WebRTC și distribuie simultan către multiple platforme — YouTube, Twitch, Facebook Live, sau orice destinație RTMP personalizată — dintr-o singură sursă.
Găzduirea proprie a Restreamer elimină taxele lunare ale serviciilor comerciale de multi-streaming și menține fluxurile video complet în afara platformelor terțe, ceea ce este important pentru transmisiuni confidențiale, cum ar fi sesiuni de training intern, evenimente private sau anunțuri pre-lansare. Lățimea de bandă dedicată a unui VPS asigură rate de biți stabile și o calitate constantă a fluxului, pe care mediile de găzduire partajată nu le pot garanta.
Funcționalități cheie ale Restreamer
Streaming multi-platformă
Transmite o singură sursă video către YouTube, Twitch, Facebook Live și destinații RTMP personalizate simultan, fără a rula instanțe multiple de codificator.
Conversie protocol
Acceptă formate de intrare RTMP, SRT sau alte formate și transmite HLS, WebRTC sau RTMP, astfel încât orice dispozitiv sau platformă de vizualizare să poată primi fluxul tău.
Reconectare automată
Gestionează căderile de rețea și întreruperile sursei fără intervenție manuală, menținând transmisiunile în funcțiune în ciuda defecțiunilor tranzitorii.
Administrare bazată pe web
Configurează surse, destinații și setări de codificare printr-o interfață de browser, fără cunoștințe de linie de comandă sau configurare complexă de software de streaming.
Înregistrare flux
Arhivează transmisiuni live direct în stocarea persistentă pentru redare după eveniment, păstrarea conformității sau reutilizarea conținutului, fără servicii suplimentare.
De ce să rulezi Restreamer pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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