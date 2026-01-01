SilverBullet este o aplicație open-source, cu auto-găzduire, de luat notițe, construită în jurul Markdown și concepută pentru gestionarea cunoștințelor personale. Rulează în întregime în browserul tău ca o aplicație web progresivă, păstrând toate datele pe propriul tău server — oferindu-ți acces offline, interogări live în notițele tale și un sistem puternic de plugin-uri pentru extensibilitate.

Auto-găzduirea SilverBullet pe VPS-ul tău înseamnă că notițele tale sunt întotdeauna accesibile de pe orice dispozitiv, sincronizate în timp real și stocate privat, fără a te baza pe niciun serviciu de luat notițe în cloud.