Implementează SilverBullet printr-o instalare cu un singur click.
Aplicație open-source de notițe cu Markdown, interogări live și un sistem de plugin-uri care rulează în browser-ul tău.
Alege un plan VPS pentru SilverBullet
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu SilverBullet
SilverBullet este o aplicație open-source, cu auto-găzduire, de luat notițe, construită în jurul Markdown și concepută pentru gestionarea cunoștințelor personale. Rulează în întregime în browserul tău ca o aplicație web progresivă, păstrând toate datele pe propriul tău server — oferindu-ți acces offline, interogări live în notițele tale și un sistem puternic de plugin-uri pentru extensibilitate.
Auto-găzduirea SilverBullet pe VPS-ul tău înseamnă că notițele tale sunt întotdeauna accesibile de pe orice dispozitiv, sincronizate în timp real și stocate privat, fără a te baza pe niciun serviciu de luat notițe în cloud.
Funcționalități cheie ale SilverBullet
Live interogări
Integrează interogări dinamice în notele tale care extrag și afișează date din întreaga ta bază de cunoștințe în timp real.
Ecosistem de plugin-uri
Extinde funcționalitatea cu pluginuri comunitare pentru sarcini, calendare, sincronizare Git, completare AI și multe altele.
PWA Offline-first
Funcționează offline ca o aplicație web progresivă — modificările se sincronizează automat când te reconectezi.
Markdown nativ
Scrie în Markdown standard cu linkuri în stil wiki, taguri și metadate front matter pentru luarea de notițe structurate.
Paletă de comenzi
Interfață controlată de la tastatură, cu comenzi slash și o paletă de comenzi pentru navigare și acțiuni rapide.
De ce să rulezi SilverBullet pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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