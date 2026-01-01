Implementează ezBookKeeping printr-o instalare cu un singur click.
Instrument ușor de urmărire a finanțelor personale, auto-găzduit, cu interfață de utilizator optimizată pentru mobil, grafice și scanare de chitanțe.
Alege un plan VPS pentru ezBookKeeping
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ezBookKeeping
ezBookKeeping este o aplicație de finanțe personale open-source, ușoară, concepută pentru o urmărire rapidă și fără efort a cheltuielilor zilnice. Construită ca un singur container cu stocare SQLite, rulează confortabil pe hardware minim — de la un Raspberry Pi la un VPS mic — fără a necesita un server de baze de date.
Spre deosebire de instrumentele de contabilitate în partidă dublă mai complexe, ezBookKeeping se concentrează pe ceea ce majoritatea persoanelor au nevoie de fapt: o interfață curată, optimizată pentru mobil, pentru a înregistra rapid tranzacțiile, a vizualiza cheltuielile pe categorii și a gestiona eficient bugetele personale. Găzduirea proprie îți menține istoricul tranzacțiilor complet privat, fără ca nicio aplicație financiară terță parte să vadă vreodată datele tale de cheltuieli.
Funcționalități cheie ale ezBookKeeping
Mobil-first PWA
Instalează ezBookKeeping ca o aplicație web progresivă pe orice telefon pentru a înregistra cheltuieli ca într-o aplicație nativă, fără a fi nevoie să o descarci din magazinul de aplicații.
Scanare OCR chitanță
Scanează chitanțele pe hârtie pentru a extrage automat sumele tranzacțiilor și comercianții, eliminând introducerea manuală a datelor.
Suport multi-valută
Urmărește cheltuielile în mai multe valute cu conversie automată a ratei de schimb pentru călătorii și cheltuieli internaționale.
Grafice și statistici
Vizualizează tendințele de cheltuieli pe categorii, conturi și perioade de timp cu diagrame încorporate și statistici sumare.
Import CSV și Alipay
Importă istoricul tranzacțiilor din fișiere CSV și platforme de plată majore, inclusiv Alipay și WeChat Pay.
De ce să rulezi ezBookKeeping pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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