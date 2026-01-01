Vane este un motor de răspuns open-source, bazat pe inteligență artificială, care rulează în întregime pe infrastructura pe care o controlezi. Acesta combină un backend de metacăutare bazat pe SearXNG cu modelul lingvistic mare la alegerea ta — modele Ollama locale sau furnizori cloud precum OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini și Groq — pentru a sintetiza răspunsuri precise, susținute de surse web citate.

Auto-găzduirea Vane păstrează fiecare interogare de căutare și încărcare de documente pe VPS-ul tău. Nu există înregistrare a interogărilor de către terți, fără abonament per utilizator și fără clasificare opacă — tu alegi sursele de căutare, modelul și nivelul de confidențialitate care se potrivește modului în care cercetezi.