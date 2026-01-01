Implementează Vane cu instalare printr-un singur click.
Motor de răspunsuri AI, axat pe confidențialitate, care oferă răspunsuri citate folosind LLM-uri locale sau furnizori de cloud pe propriul tău hardware.
Alege un plan VPS pentru Vane
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Vane
Vane este un motor de răspuns open-source, bazat pe inteligență artificială, care rulează în întregime pe infrastructura pe care o controlezi. Acesta combină un backend de metacăutare bazat pe SearXNG cu modelul lingvistic mare la alegerea ta — modele Ollama locale sau furnizori cloud precum OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini și Groq — pentru a sintetiza răspunsuri precise, susținute de surse web citate.
Auto-găzduirea Vane păstrează fiecare interogare de căutare și încărcare de documente pe VPS-ul tău. Nu există înregistrare a interogărilor de către terți, fără abonament per utilizator și fără clasificare opacă — tu alegi sursele de căutare, modelul și nivelul de confidențialitate care se potrivește modului în care cercetezi.
Funcționalități cheie ale Vane
Răspunsuri AI citate
Fiecare răspuns face trimitere la sursele subiacente, permițându-ți să verifici afirmațiile și să aprofundezi fără să ai încredere orbește în conținutul generat.
LLM-uri locale și în cloud
Rulează modele open-source local prin Ollama, sau conectează OpenAI, Anthropic, Google Gemini și Groq din aceeași interfață web.
SearXNG inclus
Include o instanță de metacăutare SearXNG, astfel interogările sunt agregate din mai multe motoare fără a le expune trackerelor comerciale.
Viteză și moduri de calitate
Comută între modurile Viteză, Echilibrat și Calitate pentru a sacrifica timpul de răspuns în favoarea unei cercetări mai aprofundate, în mai mulți pași, pentru întrebări mai dificile.
Încărcări de fișiere și descoperă
Încarcă fișiere PDF, fișiere text și imagini pentru a pune întrebări despre propriile documente, sau răsfoiește fluxul Descoperă pentru conținut în tendințe.
Caută istoricul pe VPS-ul tău
Toate interogările, fișierele încărcate și istoricul chat-ului rămân pe serverul tău într-un volum persistent — niciodată sincronizate cu un cloud terț.
De ce să rulezi Vane pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.