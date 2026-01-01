Instalează Yopass cu un singur click.
Serviciu de partajare a secretelor criptat pentru trimiterea parolelor și a datelor sensibile prin intermediul link-urilor unice autodistructive.
Alege un plan VPS pentru Yopass
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Yopass
Yopass este un serviciu open-source de partajare a secretelor criptate care îți permite să partajezi în siguranță parole, token-uri și fișiere sensibile fără a le lăsa în conversații de email, jurnale de chat sau tichete de suport. Secretele sunt criptate în browser folosind OpenPGP înainte de a fi trimise către server — cheia de decriptare nu ajunge niciodată la server, astfel încât nici măcar gazda nu îți poate citi secretele. Fiecare secret primește o adresă URL unică, de unică folosință, care se autodistruge automat după ce este vizualizat sau după o perioadă de expirare configurabilă.
Găzduirea Yopass pe propriul tău VPS oferă organizației tale un canal privat, auditabil, pentru partajarea credențialelor și a datelor de configurare sensibile. Nu există conturi de gestionat, fără urmărire și fără stocare în text clar — doar o interfață curată pentru schimbul sigur de secrete în cadrul echipelor sau cu părți externe.
Funcționalități cheie ale Yopass
Criptare end-to-end
Secretele sunt criptate în browser folosind OpenPGP înainte de transmitere, asigurându-se că serverul nu are niciodată acces la datele necriptate.
Linkuri unice
Fiecare secret generează o adresă URL unică, care se distruge permanent după prima vizualizare, prevenind reaccesarea neautorizată.
Expirare configurabilă
Setează secretele să expire automat după ore, zile sau săptămâni, astfel încât linkurile uitate să nu poată fi folosite pentru a recupera date sensibile învechite.
Protecție personalizată prin parolă
Adaugă o frază de acces opțională unui secret pentru un strat suplimentar de protecție dincolo de link-ul unic în sine.
Partajare fișiere
Încarcă și partajează fișiere criptate alături de secrete text, cu criptare în flux care menține conținutul fișierelor privat end-to-end.
Fără conturi
Destinatarii accesează secretele printr-un link direct, fără conectare, ceea ce face ca partajarea credențialelor cu contractori externi sau clienți să fie fără efort.
De ce să rulezi Yopass pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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