Yopass este un serviciu open-source de partajare a secretelor criptate care îți permite să partajezi în siguranță parole, token-uri și fișiere sensibile fără a le lăsa în conversații de email, jurnale de chat sau tichete de suport. Secretele sunt criptate în browser folosind OpenPGP înainte de a fi trimise către server — cheia de decriptare nu ajunge niciodată la server, astfel încât nici măcar gazda nu îți poate citi secretele. Fiecare secret primește o adresă URL unică, de unică folosință, care se autodistruge automat după ce este vizualizat sau după o perioadă de expirare configurabilă.

Găzduirea Yopass pe propriul tău VPS oferă organizației tale un canal privat, auditabil, pentru partajarea credențialelor și a datelor de configurare sensibile. Nu există conturi de gestionat, fără urmărire și fără stocare în text clar — doar o interfață curată pentru schimbul sigur de secrete în cadrul echipelor sau cu părți externe.