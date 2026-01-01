Implementează OpenProject cu instalare printr-un singur click.
Platformă de gestionare a proiectelor open-source care acoperă urmărirea sarcinilor, planificarea Gantt, tablourile Agile și urmărirea timpului într-o singură aplicație auto-găzduită.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OpenProject
OpenProject este o platformă de management de proiect open-source care oferă echipelor o alternativă auto-găzduită la Jira, Asana și Basecamp. Acesta acoperă întregul ciclu de viață al proiectului — de la urmărirea sarcinilor și a erorilor, prin planificarea cronologiei Gantt, panouri Agile (Scrum și Kanban) și urmărirea timpului încorporată — într-o singură aplicație. Spre deosebire de instrumentele SaaS, auto-găzduirea păstrează toate datele proiectului, cronologiile și comunicarea echipei în cadrul propriei tale infrastructuri.
Echipele din organizațiile de dezvoltare software, inginerie, guvernamentale și de construcții utilizează OpenProject pentru a gestiona proiecte complexe, multi-echipă, cu cerințe stricte de suveranitate a datelor. Acest șablon implementează OpenProject cu servicii dedicate de web, worker de fundal și PostgreSQL, urmând arhitectura de producție recomandată.
Funcționalități cheie ale OpenProject
Urmărirea pachetului de lucru
Creează și gestionează sarcini, erori, povești de utilizator și etape cu metadate bogate, ierarhii și relații între elemente.
Planificare a cronologiei Gantt
Planifică munca în timp cu diagrame Gantt interactive, dependențe și urmărirea reperelor pentru proiecte multifazice.
Tablouri Agile
Rulează sprinturi Scrum sau fluxuri de lucru Kanban cu tabele drag-and-drop, gestionarea backlog-ului și urmărirea vitezei.
Urmărirea timpului și a costurilor
Înregistrează timpul pentru pachetele de lucru, stabilește bugete și generează rapoarte de cost pentru a menține proiectele în termen și în limitele bugetului.
Integrare GitHub și GitLab
Conectează cererile de extragere și commit-urile direct la pachetele de lucru, oferind dezvoltatorilor și managerilor de proiect o perspectivă unificată asupra progresului.
De ce să rulezi OpenProject pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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