Bionic GPT este o alternativă open-source on-premise pentru ChatGPT, concepută pentru organizațiile care au nevoie de AI generativă, păstrând în același timp datele strict confidențiale. Construit în jurul unui nucleu Rust de înaltă performanță, combină o interfață familiară în stil ChatGPT cu funcționalități de nivel enterprise, cum ar fi spații de lucru pentru echipe, controlul accesului bazat pe roluri, jurnale de audit și pipeline-uri agentice de Generare Augmentată cu Recuperare pentru orice format de document.

Auto-găzduirea Bionic GPT pe VPS-ul tău păstrează prompturile, istoricul conversațiilor, embedding-urile și documentele încărcate în infrastructura pe care o controlezi, fără taxe per utilizator sau partajarea datelor cu terți. Platforma se conectează la orice model compatibil OpenAI — instanțe locale Ollama sau furnizori la distanță — și include PostgreSQL cu pgvector pentru căutare semantică, plus un motor RAG dedicat pentru ingestia documentelor și generarea de embedding-uri.