Implementează Bionic GPT printr-o instalare cu un singur click.
Alternativă la ChatGPT auto-găzduită local, cu chat de echipă, asistenți alimentați de RAG și control al accesului bazat pe roluri pentru companii.
Alege un plan VPS pentru Bionic GPT
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Bionic GPT
Bionic GPT este o alternativă open-source on-premise pentru ChatGPT, concepută pentru organizațiile care au nevoie de AI generativă, păstrând în același timp datele strict confidențiale. Construit în jurul unui nucleu Rust de înaltă performanță, combină o interfață familiară în stil ChatGPT cu funcționalități de nivel enterprise, cum ar fi spații de lucru pentru echipe, controlul accesului bazat pe roluri, jurnale de audit și pipeline-uri agentice de Generare Augmentată cu Recuperare pentru orice format de document.
Auto-găzduirea Bionic GPT pe VPS-ul tău păstrează prompturile, istoricul conversațiilor, embedding-urile și documentele încărcate în infrastructura pe care o controlezi, fără taxe per utilizator sau partajarea datelor cu terți. Platforma se conectează la orice model compatibil OpenAI — instanțe locale Ollama sau furnizori la distanță — și include PostgreSQL cu pgvector pentru căutare semantică, plus un motor RAG dedicat pentru ingestia documentelor și generarea de embedding-uri.
Funcționalități cheie ale Bionic GPT
Experiență de chat familiară
O interfață rafinată, în stil ChatGPT, cu istoric al conversațiilor și tematizare completă, permite echipelor să adopte instrumentul fără re-instruire, în timp ce o interfață rapidă Rust menține interacțiunile rapide.
Asistenți RAG agentici
Construiește asistenți bazați pe propriile documente — PDF, HTML, CSV, PPTX și multe altele — cu fragmentare fără cod, embeddings și prompturi de sistem configurate prin interfața web.
Echipe și RBAC
Organizează utilizatorii în spații de lucru izolate pentru echipe, gestionează accesul la funcționalități prin roluri din SSO-ul tău și impune limite de utilizare a token-urilor per rol pentru a partaja echitabil capacitatea modelului.
Adu orice LLM
Conectează-te la modele locale prin Ollama sau la furnizori la distanță utilizând API-uri compatibile OpenAI și permite utilizatorilor să schimbe între modele fără a părăsi conversația.
Confidențialitate prin design
Documente, embeddings și istoricul conversațiilor rămân în interiorul VPS-ului tău, cu securitate la nivel de rând Postgres și containere minimale construite de la zero, oferind o apărare în profunzime.
De ce să rulezi Bionic GPT pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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