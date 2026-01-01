Reducere de până la 69% pentru OpenFGA

Implementează OpenFGA cu instalare dintr-un singur click.

Motor de autorizare de înaltă performanță, inspirat de Google Zanzibar, pentru modelarea și aplicarea controlului granular al accesului prin API-uri HTTP și gRPC.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează OpenFGA cu instalare dintr-un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu OpenFGA

OpenFGA este un motor de autorizare open-source construit pe principiile Google Zanzibar — sistemul de permisiuni distribuit global care alimentează Google Drive, Docs și Calendar. Permite echipelor de inginerie să definească și să aplice politici de control al accesului granular folosind un limbaj de modelare lizibil pentru oameni, apoi să evalueze aceste politici la un debit ridicat printr-un API HTTP sau gRPC simplu. Modelele ReBAC (control al accesului bazat pe relații), RBAC (bazat pe roluri) și ABAC (bazat pe atribute) sunt toate acceptate nativ și pot fi combinate într-o singură schemă de autorizare.

Găzduirea OpenFGA pe propriul tău VPS menține logica de autorizare și datele de relație sub controlul tău deplin, fără blocare de furnizor (vendor lock-in) sau prețuri per verificare. Verificările de autorizare rulează cu latență scăzută împotriva propriului tău stoc de date PostgreSQL, iar API-ul se integrează curat cu aplicațiile scrise în orice limbaj prin SDK-urile oficiale.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale OpenFGA

Modelul Google Zanzibar

Exprimă politicile de autorizare ca tupluri de relații tipizate — aceeași abordare folosită de Google Drive — permițând un control al accesului consistent, scalabil, în toate serviciile.

Verificări cu latență scăzută

Conceput pentru calea critică a cererilor, OpenFGA evaluează verificările de autorizare în milisecunde, astfel încât deciziile privind permisiunile să nu devină niciodată un blocaj în cererile adresate utilizatorilor.

HTTP și gRPC APIs

Evaluează verificările de acces, scrie tupluri de relații și extinde arborii de acces atât prin HTTP, cât și prin gRPC, cu SDK-uri oficiale pentru Go, Node.js, Python, Java și .NET.

Modele multiple de autentificare

Definește politici RBAC, ReBAC și ABAC — sau combină-le pe toate trei — într-o singură schemă de autorizare care acoperă fiecare tip de resursă din aplicația ta.

Persistența PostgreSQL

Tuplurile de relații și versiunile de model sunt stocate într-o bază de date PostgreSQL, oferind o stare de autorizare durabilă, interogabilă, cu consistență tranzacțională.

De ce să rulezi OpenFGA pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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