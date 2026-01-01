Implementează OpenFGA cu instalare dintr-un singur click.
Motor de autorizare de înaltă performanță, inspirat de Google Zanzibar, pentru modelarea și aplicarea controlului granular al accesului prin API-uri HTTP și gRPC.
Alege un plan VPS pentru OpenFGA
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OpenFGA
OpenFGA este un motor de autorizare open-source construit pe principiile Google Zanzibar — sistemul de permisiuni distribuit global care alimentează Google Drive, Docs și Calendar. Permite echipelor de inginerie să definească și să aplice politici de control al accesului granular folosind un limbaj de modelare lizibil pentru oameni, apoi să evalueze aceste politici la un debit ridicat printr-un API HTTP sau gRPC simplu. Modelele ReBAC (control al accesului bazat pe relații), RBAC (bazat pe roluri) și ABAC (bazat pe atribute) sunt toate acceptate nativ și pot fi combinate într-o singură schemă de autorizare.
Găzduirea OpenFGA pe propriul tău VPS menține logica de autorizare și datele de relație sub controlul tău deplin, fără blocare de furnizor (vendor lock-in) sau prețuri per verificare. Verificările de autorizare rulează cu latență scăzută împotriva propriului tău stoc de date PostgreSQL, iar API-ul se integrează curat cu aplicațiile scrise în orice limbaj prin SDK-urile oficiale.
Funcționalități cheie ale OpenFGA
Modelul Google Zanzibar
Exprimă politicile de autorizare ca tupluri de relații tipizate — aceeași abordare folosită de Google Drive — permițând un control al accesului consistent, scalabil, în toate serviciile.
Verificări cu latență scăzută
Conceput pentru calea critică a cererilor, OpenFGA evaluează verificările de autorizare în milisecunde, astfel încât deciziile privind permisiunile să nu devină niciodată un blocaj în cererile adresate utilizatorilor.
HTTP și gRPC APIs
Evaluează verificările de acces, scrie tupluri de relații și extinde arborii de acces atât prin HTTP, cât și prin gRPC, cu SDK-uri oficiale pentru Go, Node.js, Python, Java și .NET.
Modele multiple de autentificare
Definește politici RBAC, ReBAC și ABAC — sau combină-le pe toate trei — într-o singură schemă de autorizare care acoperă fiecare tip de resursă din aplicația ta.
Persistența PostgreSQL
Tuplurile de relații și versiunile de model sunt stocate într-o bază de date PostgreSQL, oferind o stare de autorizare durabilă, interogabilă, cu consistență tranzacțională.
De ce să rulezi OpenFGA pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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