OpenFGA este un motor de autorizare open-source construit pe principiile Google Zanzibar — sistemul de permisiuni distribuit global care alimentează Google Drive, Docs și Calendar. Permite echipelor de inginerie să definească și să aplice politici de control al accesului granular folosind un limbaj de modelare lizibil pentru oameni, apoi să evalueze aceste politici la un debit ridicat printr-un API HTTP sau gRPC simplu. Modelele ReBAC (control al accesului bazat pe relații), RBAC (bazat pe roluri) și ABAC (bazat pe atribute) sunt toate acceptate nativ și pot fi combinate într-o singură schemă de autorizare.

Găzduirea OpenFGA pe propriul tău VPS menține logica de autorizare și datele de relație sub controlul tău deplin, fără blocare de furnizor (vendor lock-in) sau prețuri per verificare. Verificările de autorizare rulează cu latență scăzută împotriva propriului tău stoc de date PostgreSQL, iar API-ul se integrează curat cu aplicațiile scrise în orice limbaj prin SDK-urile oficiale.