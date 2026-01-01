Instalează Gotenberg cu un singur click.
API Docker fără stare pentru conversia HTML, documentelor Office și URL-urilor în PDF-uri de înaltă calitate.
Alege un plan VPS pentru Gotenberg
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Gotenberg
Gotenberg este un API HTTP fără stare, axat pe dezvoltatori, pentru generarea de PDF-uri și conversia documentelor. Construit pe Chromium și LibreOffice, acesta convertește pagini HTML, Markdown, URL-uri, documente Word, foi de calcul Excel și multe altele în PDF-uri cu un singur apel API — fără biblioteci client, fără dependențe de instalare și fără stare de gestionat între solicitări.
Găzduirea proprie a Gotenberg pe VPS-ul tău menține procesarea documentelor în cadrul infrastructurii tale, eliminând taxele SaaS per conversie, eliminând preocupările legate de confidențialitatea datelor pentru documentele sensibile și permițând integrarea cu servicii interne pe care API-urile externe nu le pot accesa.
Funcționalități cheie ale Gotenberg
HTML în PDF
Redă orice pagină HTML sau URL în format PDF folosind un motor Chromium complet, păstrând fonturile, CSS-ul și conținutul redat de JavaScript exact așa cum este afișat într-un browser.
Conversie documente Office
Convertește fișiere Word, Excel și PowerPoint în PDF prin integrarea LibreOffice, suportând întreaga gamă de formate Microsoft Office și OpenDocument.
Arhitectură fără stare
Fiecare cerere API este complet independentă, fără stare de sesiune, făcând Gotenberg ușor scalabil și sigur de repornit sau înlocuit fără pierderi de date.
Suport Webhook
Transferați conversiile de lungă durată către apeluri inverse webhook asincrone, eliberând aplicația ta de blocare în timp ce se procesează documente mari.
Metricile Prometheus
Endpointul de metrici integrat oferă vizibilitate instantanee asupra ratelor solicitărilor, duratelor de conversie și adâncimilor cozilor pentru monitorizarea pipeline-ului tău de documente.
De ce să rulezi Gotenberg pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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