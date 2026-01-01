EmonCMS este backend-ul open-source al proiectului OpenEnergyMonitor, construit special pentru date de energie, temperatură și mediu de tip serie de timp. Spre deosebire de tablourile de bord de uz general, fiecare componentă — de la conductele de procesare a intrărilor la motoarele de stocare PHPFina și PHPTimeSeries — este optimizată pentru ani de date de senzori de înaltă rezoluție pe hardware modest.

Găzduirea proprie a EmonCMS pe un VPS menține măsurătorile de uz casnic, solare, ale pompelor de căldură și IoT în întregime sub controlul tău, fără limite per-flux sau abonamente cloud. Stiva inclusă de MQTT broker, MariaDB și Redis acceptă date de la emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant și orice senzor compatibil HTTP sau MQTT.