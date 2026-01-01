Instalează EmonCMS prin instalare cu un singur click.
Aplicație web open-source pentru înregistrarea și vizualizarea în timp a datelor senzorilor de energie, temperatură și mediu.
Alege un plan VPS pentru EmonCMS
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu EmonCMS
EmonCMS este backend-ul open-source al proiectului OpenEnergyMonitor, construit special pentru date de energie, temperatură și mediu de tip serie de timp. Spre deosebire de tablourile de bord de uz general, fiecare componentă — de la conductele de procesare a intrărilor la motoarele de stocare PHPFina și PHPTimeSeries — este optimizată pentru ani de date de senzori de înaltă rezoluție pe hardware modest.
Găzduirea proprie a EmonCMS pe un VPS menține măsurătorile de uz casnic, solare, ale pompelor de căldură și IoT în întregime sub controlul tău, fără limite per-flux sau abonamente cloud. Stiva inclusă de MQTT broker, MariaDB și Redis acceptă date de la emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant și orice senzor compatibil HTTP sau MQTT.
Funcționalități cheie ale EmonCMS
Fluxuri de serii de timp
Motoarele personalizate PHPFina și PHPTimeSeries stochează ani de citiri de senzori de înaltă rezoluție mult mai eficient decât o bază de date SQL generală.
Intrări MQTT și HTTP
Primește date de la emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, sau de la orice dispozitiv care poate publica MQTT sau apela un API HTTP.
Procesare intrare
Înlănțuiește conversiile unităților, acumulatorii putere-energie, limitele de rată și fluxurile virtuale fără a scrie cod sau scripturi externe.
Panouri de bord și grafice
Editor de panou de bord drag-and-drop cu grafice multi-serie, indicatoare și grafice cu bare pentru vizualizarea în timp real și istorică a senzorilor.
Aplicații pentru consumul de energie
Aplicațiile predefinite pentru PV solar, pompe de căldură, vehicule electrice și consumul casnic evidențiază informații fără configurare manuală.
REST API și exporturi
Citește și scrie fiecare flux printr-un API REST documentat și exportă date CSV brute pentru analiză offline sau backup.
De ce să rulezi EmonCMS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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