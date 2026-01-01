Reducere de până la 69% pentru Dasharr

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Panou de bord auto-găzduit care urmărește statistici de încărcare, descărcare și recompense pe mai mult de douăzeci de trackere private de torente.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează Dasharr cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Dasharr

Dasharr este un panou de bord open-source Rust și Vue, construit special pentru utilizatorii de trackere private de torrente. Acesta interoghează periodic fiecare indexator pe care îl activezi, stochează istoricul în PostgreSQL și afișează tendințe pe termen lung în ceea ce privește încărcarea, descărcarea, raportul, punctele bonus și recompensele pe care trackerele însele le expun rar dincolo de valoarea curentă.

Găzduirea Dasharr pe propriul tău VPS păstrează fiecare cheie API și istoricul complet al conturilor tale de tracker în întregime pe propria ta infrastructură, mai degrabă decât pe un serviciu terț. Statisticile sunt colectate la fiecare șase ore în fundal, astfel încât să poți corela încărcările, instrumentele automate și cheltuielile cu recompensele pe toate trackerele tale într-o singură cronologie.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Dasharr

Suport multi-tracker

Colectoare integrate pentru mai mult de douăzeci de trackere private, inclusiv RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP și multe altele, sub un singur panou de bord.

Istoric pe termen lung

Fiecare sondaj este stocat în PostgreSQL, astfel încât să poți vedea cum evoluează punctele de încărcare, raportul și punctele bonus de-a lungul săptămânilor și lunilor, în loc de doar instantaneul curent.

Colectare programată

Statisticile se actualizează automat la fiecare șase ore în fundal, astfel încât panoul de bord reflectă întotdeauna activitatea recentă fără sincronizare manuală.

Planificare bounty

Urmărește câștigurile din recompense și cheltuielile pe toate trackerele pentru a planifica cât poți aloca solicitărilor pe parcursul oricărei perioade de timp alese.

OpenAPI documentat

Fiecare endpoint este expus prin intermediul unui Swagger UI la /swagger-ui/, astfel încât datele să poată fi interogate din scripturi personalizate, Grafana sau alte panouri de bord.

Privat prin design

Cheile API ale trackerului nu părăsesc niciodată VPS-ul tău — backend-ul comunică direct cu fiecare indexator și stochează credențialele în propria ta bază de date PostgreSQL.

De ce să rulezi Dasharr pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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