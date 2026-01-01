Implementează Dasharr cu un singur click.
Panou de bord auto-găzduit care urmărește statistici de încărcare, descărcare și recompense pe mai mult de douăzeci de trackere private de torente.
Alege un plan VPS pentru Dasharr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Dasharr
Dasharr este un panou de bord open-source Rust și Vue, construit special pentru utilizatorii de trackere private de torrente. Acesta interoghează periodic fiecare indexator pe care îl activezi, stochează istoricul în PostgreSQL și afișează tendințe pe termen lung în ceea ce privește încărcarea, descărcarea, raportul, punctele bonus și recompensele pe care trackerele însele le expun rar dincolo de valoarea curentă.
Găzduirea Dasharr pe propriul tău VPS păstrează fiecare cheie API și istoricul complet al conturilor tale de tracker în întregime pe propria ta infrastructură, mai degrabă decât pe un serviciu terț. Statisticile sunt colectate la fiecare șase ore în fundal, astfel încât să poți corela încărcările, instrumentele automate și cheltuielile cu recompensele pe toate trackerele tale într-o singură cronologie.
Funcționalități cheie ale Dasharr
Suport multi-tracker
Colectoare integrate pentru mai mult de douăzeci de trackere private, inclusiv RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP și multe altele, sub un singur panou de bord.
Istoric pe termen lung
Fiecare sondaj este stocat în PostgreSQL, astfel încât să poți vedea cum evoluează punctele de încărcare, raportul și punctele bonus de-a lungul săptămânilor și lunilor, în loc de doar instantaneul curent.
Colectare programată
Statisticile se actualizează automat la fiecare șase ore în fundal, astfel încât panoul de bord reflectă întotdeauna activitatea recentă fără sincronizare manuală.
Planificare bounty
Urmărește câștigurile din recompense și cheltuielile pe toate trackerele pentru a planifica cât poți aloca solicitărilor pe parcursul oricărei perioade de timp alese.
OpenAPI documentat
Fiecare endpoint este expus prin intermediul unui Swagger UI la /swagger-ui/, astfel încât datele să poată fi interogate din scripturi personalizate, Grafana sau alte panouri de bord.
Privat prin design
Cheile API ale trackerului nu părăsesc niciodată VPS-ul tău — backend-ul comunică direct cu fiecare indexator și stochează credențialele în propria ta bază de date PostgreSQL.
De ce să rulezi Dasharr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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