Dasharr este un panou de bord open-source Rust și Vue, construit special pentru utilizatorii de trackere private de torrente. Acesta interoghează periodic fiecare indexator pe care îl activezi, stochează istoricul în PostgreSQL și afișează tendințe pe termen lung în ceea ce privește încărcarea, descărcarea, raportul, punctele bonus și recompensele pe care trackerele însele le expun rar dincolo de valoarea curentă.

Găzduirea Dasharr pe propriul tău VPS păstrează fiecare cheie API și istoricul complet al conturilor tale de tracker în întregime pe propria ta infrastructură, mai degrabă decât pe un serviciu terț. Statisticile sunt colectate la fiecare șase ore în fundal, astfel încât să poți corela încărcările, instrumentele automate și cheltuielile cu recompensele pe toate trackerele tale într-o singură cronologie.