Implementează Ombi cu instalare într-un singur click.
Sistem de solicitări auto-găzduit pentru Plex, Emby și Jellyfin — utilizatorii solicită filme și emisiuni, tu aprobi și îndeplinești automat.
Alege un plan VPS pentru Ombi
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Ombi
Ombi este sistemul standard de solicitări cu auto-găzduire pentru gospodăriile care utilizează Plex, Emby sau Jellyfin. Utilizatorii se conectează cu contul lor existent de server media și solicită filme, emisiuni TV, albume muzicale și conținut 4K printr-o interfață web rafinată, optimizată pentru mobil. Fiecare solicitare ajunge într-o coadă de aprobare configurabilă, apoi redirecționează automat elementele aprobate către Sonarr, Radarr, Lidarr sau CouchPotato pentru procesare.
Găzduirea Ombi pe un VPS oferă utilizatorilor tăi un canal clar de „întreabă mai întâi” către biblioteca ta media și îți oferă un singur loc pentru a aproba, refuza sau gestiona în lot solicitările primite — fără a expune panourile tale de administrare Arr gospodăriei.
Funcționalități cheie ale Ombi
Autentificare Plex, Emby și Jellyfin
Utilizatorii se conectează cu datele de autentificare existente ale serverului media, astfel că nu există un cont separat de gestionat, iar permisiunile rămân sincronizate.
Solicitări de filme, TV, muzică și 4K
Cotele pe categorii, limitele pe utilizator și regulile de aprobare îți permit să personalizezi ce poate solicita fiecare vizualizator, fără supraveghere manuală.
Îndeplinire automată prin Arr
Solicitările aprobate ajung direct la Sonarr, Radarr și Lidarr prin intermediul API-urilor lor REST, astfel încât conținutul se descarcă, se procesează și ajunge automat în bibliotecă.
Solicită notificări
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, email și notificările push din aplicația mobilă mențin administratorii și utilizatorii sincronizați pe măsură ce cererile progresează.
Interfață de utilizator și aplicații optimizate pentru mobil
O interfață web responsivă rafinată și aplicații însoțitoare pentru iOS și Android permit membrilor familiei să solicite și să urmărească conținut de pe orice dispozitiv.
De ce să rulezi Ombi pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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