Reducere de până la 69% pentru Ombi

Implementează Ombi cu instalare într-un singur click.

Sistem de solicitări auto-găzduit pentru Plex, Emby și Jellyfin — utilizatorii solicită filme și emisiuni, tu aprobi și îndeplinești automat.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează Ombi cu instalare într-un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
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Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Ombi

Ombi este sistemul standard de solicitări cu auto-găzduire pentru gospodăriile care utilizează Plex, Emby sau Jellyfin. Utilizatorii se conectează cu contul lor existent de server media și solicită filme, emisiuni TV, albume muzicale și conținut 4K printr-o interfață web rafinată, optimizată pentru mobil. Fiecare solicitare ajunge într-o coadă de aprobare configurabilă, apoi redirecționează automat elementele aprobate către Sonarr, Radarr, Lidarr sau CouchPotato pentru procesare.

Găzduirea Ombi pe un VPS oferă utilizatorilor tăi un canal clar de „întreabă mai întâi” către biblioteca ta media și îți oferă un singur loc pentru a aproba, refuza sau gestiona în lot solicitările primite — fără a expune panourile tale de administrare Arr gospodăriei.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Ombi

Autentificare Plex, Emby și Jellyfin

Utilizatorii se conectează cu datele de autentificare existente ale serverului media, astfel că nu există un cont separat de gestionat, iar permisiunile rămân sincronizate.

Solicitări de filme, TV, muzică și 4K

Cotele pe categorii, limitele pe utilizator și regulile de aprobare îți permit să personalizezi ce poate solicita fiecare vizualizator, fără supraveghere manuală.

Îndeplinire automată prin Arr

Solicitările aprobate ajung direct la Sonarr, Radarr și Lidarr prin intermediul API-urilor lor REST, astfel încât conținutul se descarcă, se procesează și ajunge automat în bibliotecă.

Solicită notificări

Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, email și notificările push din aplicația mobilă mențin administratorii și utilizatorii sincronizați pe măsură ce cererile progresează.

Interfață de utilizator și aplicații optimizate pentru mobil

O interfață web responsivă rafinată și aplicații însoțitoare pentru iOS și Android permit membrilor familiei să solicite și să urmărească conținut de pe orice dispozitiv.

De ce să rulezi Ombi pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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30 zile garanție

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