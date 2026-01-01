Implementează Jenkins cu instalare dintr-un singur click.
Server de automatizare open-source pentru a construi pipeline-uri CI/CD cu peste 1.800 de integrări de plugin-uri.
Alege un plan VPS pentru Jenkins
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Jenkins
Jenkins este cel mai important server de automatizare open-source din lume, în care au încredere milioane de echipe de dezvoltare pentru a alimenta pipeline-urile de integrare continuă și livrare continuă. Cu peste 1.800 de plugin-uri, Jenkins se integrează cu aproape fiecare instrument din dezvoltarea software modernă — de la Git și GitHub la Docker, Kubernetes, AWS și nu numai.
Găzduirea proprie a Jenkins pe propriul tău VPS îți oferă resurse de compilare dedicate, fără prețuri pe minut, fără limite de timp de execuție și control complet asupra mediului tău de compilare. Instalează orice SDK, compilator sau dependență de care proiectele tale au nevoie, fără a întâmpina restricții de platformă.
Funcționalități cheie ale Jenkins
Pipeline ca și cod
Definește fluxuri de lucru CI/CD într-un Jenkinsfile controlat de versiuni, făcând automatizarea ta reproductibilă și revizuibilă alături de codul aplicației tale.
1.800+ Pluginuri
Integrează Jenkins cu GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack și practic orice instrument de care depinde fluxul tău de lucru de dezvoltare.
Compilări distribuite
Distribuie compilările pe mai mulți agenți pentru execuție paralelă, reducând dramatic timpul de feedback pentru suitele mari de testare.
Controlul accesului bazat pe roluri
Gestionează accesul echipei cu permisiuni granulare, suportând furnizori de autentificare LDAP, Active Directory, OAuth și SAML.
Compilări programate și declanșate
Rulează build-uri conform programărilor cron, webhook-urilor Git, finalizărilor de joburi upstream sau porților de aprobare manuală pentru a se potrivi oricărui flux de lucru de lansare.
De ce să rulezi Jenkins pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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