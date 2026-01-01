Jenkins este cel mai important server de automatizare open-source din lume, în care au încredere milioane de echipe de dezvoltare pentru a alimenta pipeline-urile de integrare continuă și livrare continuă. Cu peste 1.800 de plugin-uri, Jenkins se integrează cu aproape fiecare instrument din dezvoltarea software modernă — de la Git și GitHub la Docker, Kubernetes, AWS și nu numai.

Găzduirea proprie a Jenkins pe propriul tău VPS îți oferă resurse de compilare dedicate, fără prețuri pe minut, fără limite de timp de execuție și control complet asupra mediului tău de compilare. Instalează orice SDK, compilator sau dependență de care proiectele tale au nevoie, fără a întâmpina restricții de platformă.