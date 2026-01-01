Instalează PigeonPod cu un singur click.
Generator de fluxuri podcast auto-găzduit care convertește canalele YouTube și Bilibili în fluxuri RSS abonabile pentru orice aplicație de podcast.
Alege un plan VPS pentru PigeonPod
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu PigeonPod
PigeonPod este un generator de feed-uri podcast auto-găzduit care transformă canalele YouTube, playlisturile, videoclipurile și conținutul Bilibili în feed-uri podcast RSS standard. Abonează-te la orice canal YouTube în PigeonPod și acesta descarcă automat episoade noi ca audio sau video, generând un feed RSS protejat prin parolă la care orice client de podcast — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — se poate abona direct.
Spre deosebire de extensiile de browser sau soluțiile manuale, PigeonPod gestionează întregul proces pe propriul tău server: abonarea, descărcarea prin yt-dlp, transcodarea prin ffmpeg, generarea feed-ului și servirea RSS. Toate instrumentele necesare sunt incluse în imaginea Docker — nimic altceva de instalat sau configurat.
Funcționalități cheie ale PigeonPod
Import YouTube și Bilibili
Abonează-te la canale YouTube, playlisturi și videoclipuri individuale, sau canale și playlisturi Bilibili — PigeonPod urmărește noile încărcări și le sincronizează automat.
Ieșire standard flux RSS
Generează fluxuri RSS protejate prin parolă la care orice aplicație de podcast poate subscrie, aducând abonamentele tale YouTube în fluxul tău obișnuit de ascultare a podcasturilor.
Controlul calității audio și video
Configurează formatul de ieșire, bitrate-ul și calitatea per feed, astfel încât să obții fișiere audio compacte doar pentru ascultare sau video complet pentru vizionare — fără a re-descărca.
Filtre și limite pentru episoade
Setează filtre de cuvinte cheie, praguri de durată și limite de număr de episoade per flux pentru a menține abonamentele concentrate pe conținutul pe care îl dorești cu adevărat.
S3 și stocare locală
Stochează episoadele descărcate pe volumul VPS sau redirecționează-le către orice serviciu compatibil S3 — MinIO, Cloudflare R2 sau AWS S3 — pentru biblioteci mai mari.
De ce să rulezi PigeonPod pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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