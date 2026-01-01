Instalare Elasticsearch cu un singur click.
Motor de căutare și analiză distribuit, construit pe Apache Lucene pentru căutare text completă, jurnale și analiză de date în timp real.
Alege un plan VPS pentru Elasticsearch
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Elasticsearch
Elasticsearch este un motor de căutare și analiză distribuit, RESTful, aflat în centrul Elastic Stack. Construit pe Apache Lucene, acesta oferă căutare text completă, agregări complexe și indexare aproape în timp real pe seturi masive de date. Arhitectura sa distribuită suportă partiționarea și replicarea automată, permițând scalabilitatea orizontală de la un singur nod la un cluster mare.
Auto-găzduirea Elasticsearch pe VPS-ul tău îți oferă resurse dedicate pentru o performanță consistentă a interogărilor, control complet asupra configurării indexului și politicilor de retenție, precum și capacitatea de a te integra cu propriile tale sisteme de înregistrare a jurnalelor, monitorizare și stivă de aplicații, fără prețuri per document sau restricții ale furnizorului.
Funcționalități cheie ale Elasticsearch
Căutare text integral
Căutare puternică, cu scor de relevanță, cu evidențiere, potrivire aproximativă și suport pentru sinonime, construită pe baza bibliotecii mature Apache Lucene.
Indexare în timp real
Documentele devin căutabile în câteva milisecunde de la ingestie, permițând analize aproape în timp real și căutare în timp real în cadrul seturilor de date actualizate continuu.
Agregări complexe
Calculează metrici, histograme și grupări pe mai multe niveluri într-o singură interogare, alimentând tablouri de bord interactive și rapoarte de business intelligence.
Arhitectură distribuită
Sharding-ul automat și replicarea distribuie datele între noduri pentru disponibilitate ridicată și scalabilitate orizontală pe măsură ce volumele de date cresc.
API JSON RESTful
Interfața HTTP/JSON simplă permite oricărui limbaj de programare să interogheze, să indexeze și să gestioneze date fără drivere proprietare sau o configurare complexă a clientului.
De ce să rulezi Elasticsearch pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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