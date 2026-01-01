Unleash este o platformă de management al funcționalităților open-source de nivel enterprise, în care au încredere echipe din peste 1.000 de organizații. Aceasta decuplează implementarea codului de activarea funcționalităților — poți lansa în producție oricând și poți activa selectiv funcționalități pentru utilizatori specifici, lansări procentuale sau medii, printr-un panou de control web, fără a redeploya.

Auto-găzduirea Unleash păstrează toate configurațiile de flag-uri și datele de direcționare a utilizatorilor în propria ta infrastructură. Cu peste 15 SDK-uri oficiale care acoperă fiecare limbaj și framework major, întreaga ta organizație de inginerie poate adopta feature flags cu un flux de lucru consistent — de la testare A/B și lansări canary la întrerupătoare de urgență.