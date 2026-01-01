Implementează Unleash cu un singur click.
Platformă de gestionare a feature flag-urilor cu sursă deschisă pentru implementări sigure și graduale de funcționalități pe orice stivă tehnologică.
Alege un plan VPS pentru Unleash
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Unleash
Unleash este o platformă de management al funcționalităților open-source de nivel enterprise, în care au încredere echipe din peste 1.000 de organizații. Aceasta decuplează implementarea codului de activarea funcționalităților — poți lansa în producție oricând și poți activa selectiv funcționalități pentru utilizatori specifici, lansări procentuale sau medii, printr-un panou de control web, fără a redeploya.
Auto-găzduirea Unleash păstrează toate configurațiile de flag-uri și datele de direcționare a utilizatorilor în propria ta infrastructură. Cu peste 15 SDK-uri oficiale care acoperă fiecare limbaj și framework major, întreaga ta organizație de inginerie poate adopta feature flags cu un flux de lucru consistent — de la testare A/B și lansări canary la întrerupătoare de urgență.
Funcționalități cheie ale Unleash
Lansări treptate
Expune funcționalități unui procent configurabil de utilizatori și extinde treptat acoperirea, identificând problemele înainte ca acestea să afecteze pe toată lumea.
15+ SDK-uri oficiale
SDK-urile native pentru Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android și multe altele mențin evaluarea flag-urilor rapidă și locală.
Direcționare mediu
Menține stări independente ale indicatorilor pentru fiecare mediu — dezvoltare, testare, producție — dintr-un singur plan de control, fără a duplica configurația.
Strategii de activare
Țintește după ID-ul utilizatorului, intervalul IP, numele de gazdă sau câmpurile de context personalizate pentru a controla cu precizie cine vede fiecare funcționalitate.
Jurnal de audit deplin
Fiecare modificare de flag se înregistrează cu autor și marcaj temporal, oferindu-ți un istoric complet pentru depanare și conformitate.
De ce să rulezi Unleash pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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