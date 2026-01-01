Implementează Traggo cu un singur click.
Un instrument de urmărire a timpului auto-găzduit, bazat pe etichete, care înlocuiește ierarhiile de proiect cu o cronologie flexibilă etichetată.
Alege un plan VPS pentru Traggo
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Traggo
Traggo este un tracker de timp open-source, auto-găzduit, care organizează fiecare înregistrare ca o durată pe o cronologie, mai degrabă decât ca un rând într-o ierarhie rigidă de proiecte. Fiecare înregistrare este îmbogățită cu etichete arbitrare —
client,
project,
task,
billable, orice dorești — iar panoul de bord analizează timpul combinând etichetele oricum ai nevoie, fără a te forța să alegi o defalcare canonică din start.
Auto-găzduirea Traggo pe propriul tău VPS păstrează foile de pontaj, informațiile despre clienți și contextul relevant pentru facturare în infrastructura pe care o controlezi, în loc de un furnizor SaaS de urmărire a timpului. Singurul binar Go plus baza de date SQLite îl face suficient de ușor pentru a coexista cu alte servicii pe un VPS mic, iar modelul bazat pe etichete se adaptează consultanților, freelancerilor, agențiilor și echipelor de produs deopotrivă.
Funcționalități cheie ale Traggo
Urmărire bazată pe etichete
Înlocuiește ierarhiile de proiecte imbricate cu etichete arbitrare, astfel încât aceeași intrare să poată apărea simultan în rapoartele pentru clienți, proiecte și cele facturabile.
Vizualizare cronologie
Trage intervale pe o cronologie zilnică pentru a porni, opri, împărți și edita rapid înregistrările de timp, fără a tasta marcaje temporale precise.
Raportare flexibilă
Analizează timpul înregistrat după orice combinație de etichete pe intervale de date configurabile, apoi exportă rezultatele în CSV pentru facturare.
Suport multi-utilizator
Creează conturi de utilizator separate cu roluri de administrator și roluri obișnuite, astfel încât o echipă mică să poată partaja o singură instanță Traggo cu foi de pontaj izolate.
GraphQL API
Permite automatizări, tablouri de bord și integrări prin intermediul API-ului GraphQL documentat, în loc să extragi date din interfața web.
Amprentă redusă
Un singur binar Go susținut de SQLite înseamnă utilizare redusă a discului și a memoriei, ideal pentru a fi instalat pe un VPS existent fără a aloca resurse noi.
De ce să rulezi Traggo pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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