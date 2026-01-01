Reducere de până la 69% pentru Traggo

Implementează Traggo cu un singur click.

Un instrument de urmărire a timpului auto-găzduit, bazat pe etichete, care înlocuiește ierarhiile de proiect cu o cronologie flexibilă etichetată.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție
Implementează Traggo cu un singur click.

Alege un plan VPS pentru Traggo

69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Traggo

Traggo este un tracker de timp open-source, auto-găzduit, care organizează fiecare înregistrare ca o durată pe o cronologie, mai degrabă decât ca un rând într-o ierarhie rigidă de proiecte. Fiecare înregistrare este îmbogățită cu etichete arbitrare — client, project, task, billable, orice dorești — iar panoul de bord analizează timpul combinând etichetele oricum ai nevoie, fără a te forța să alegi o defalcare canonică din start.

Auto-găzduirea Traggo pe propriul tău VPS păstrează foile de pontaj, informațiile despre clienți și contextul relevant pentru facturare în infrastructura pe care o controlezi, în loc de un furnizor SaaS de urmărire a timpului. Singurul binar Go plus baza de date SQLite îl face suficient de ușor pentru a coexista cu alte servicii pe un VPS mic, iar modelul bazat pe etichete se adaptează consultanților, freelancerilor, agențiilor și echipelor de produs deopotrivă.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Traggo

Urmărire bazată pe etichete

Înlocuiește ierarhiile de proiecte imbricate cu etichete arbitrare, astfel încât aceeași intrare să poată apărea simultan în rapoartele pentru clienți, proiecte și cele facturabile.

Vizualizare cronologie

Trage intervale pe o cronologie zilnică pentru a porni, opri, împărți și edita rapid înregistrările de timp, fără a tasta marcaje temporale precise.

Raportare flexibilă

Analizează timpul înregistrat după orice combinație de etichete pe intervale de date configurabile, apoi exportă rezultatele în CSV pentru facturare.

Suport multi-utilizator

Creează conturi de utilizator separate cu roluri de administrator și roluri obișnuite, astfel încât o echipă mică să poată partaja o singură instanță Traggo cu foi de pontaj izolate.

GraphQL API

Permite automatizări, tablouri de bord și integrări prin intermediul API-ului GraphQL documentat, în loc să extragi date din interfața web.

Amprentă redusă

Un singur binar Go susținut de SQLite înseamnă utilizare redusă a discului și a memoriei, ideal pentru a fi instalat pe un VPS existent fără a aloca resurse noi.

De ce să rulezi Traggo pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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