Traggo este un tracker de timp open-source, auto-găzduit, care organizează fiecare înregistrare ca o durată pe o cronologie, mai degrabă decât ca un rând într-o ierarhie rigidă de proiecte. Fiecare înregistrare este îmbogățită cu etichete arbitrare — client , project , task , billable , orice dorești — iar panoul de bord analizează timpul combinând etichetele oricum ai nevoie, fără a te forța să alegi o defalcare canonică din start.

Auto-găzduirea Traggo pe propriul tău VPS păstrează foile de pontaj, informațiile despre clienți și contextul relevant pentru facturare în infrastructura pe care o controlezi, în loc de un furnizor SaaS de urmărire a timpului. Singurul binar Go plus baza de date SQLite îl face suficient de ușor pentru a coexista cu alte servicii pe un VPS mic, iar modelul bazat pe etichete se adaptează consultanților, freelancerilor, agențiilor și echipelor de produs deopotrivă.