Instalează Weblate cu un singur click.
Platformă de gestionare a traducerilor bazată pe web, cu integrare robustă a controlului versiunilor pentru fluxuri de lucru de localizare fluide.
Alege un plan VPS pentru Weblate
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Weblate
Weblate este o platformă puternică de gestionare a traducerilor open-source care se integrează direct cu Git, GitHub, GitLab și Bitbucket pentru a menține traducerile sincronizate cu baza ta de cod. Traducătorii lucrează printr-o interfață web intuitivă, în timp ce modificările sunt comise automat înapoi în depozitele tale, eliminând schimburile manuale de fișiere și conflictele de îmbinare.
Cu suport pentru peste 50 de formate de fișiere, memorie de traducere încorporată, sugestii de traducere automată și verificări de calitate, Weblate eficientizează fiecare pas al procesului de localizare. Auto-găzduirea pe propriul tău VPS elimină limitele de preț per utilizator și menține șirurile sursă proprietare confidențiale.
Funcționalități cheie ale Weblate
Integrarea controlului versiunilor
Sincronizează automat traducerile cu depozitele Git, GitHub, GitLab și Bitbucket, fără schimburi manuale de fișiere.
50+ formate de fișiere
Suportă PO, XLIFF, JSON, resurse Android, șiruri iOS, proprietăți Java și zeci de alte formate de traducere.
Memorie de traducere
Reutilizează șirurile traduse anterior între proiecte pentru a menține consistența și a accelera munca de localizare.
Traducere automată
Obține sugestii de traducere automată de la DeepL, Google Translate și LibreTranslate pentru a accelera fluxurile de lucru.
Verificări de calitate
Detectează erorile de substituent, problemele de formatare și inconsecvențele automat înainte ca traducerile să ajungă în producție.
Revizuiește fluxurile de lucru
Configurează procese de aprobare cu permisiuni bazate pe roluri pentru a asigura calitatea traducerii în cadrul echipei tale.
De ce să rulezi Weblate pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
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