Weblate este o platformă puternică de gestionare a traducerilor open-source care se integrează direct cu Git, GitHub, GitLab și Bitbucket pentru a menține traducerile sincronizate cu baza ta de cod. Traducătorii lucrează printr-o interfață web intuitivă, în timp ce modificările sunt comise automat înapoi în depozitele tale, eliminând schimburile manuale de fișiere și conflictele de îmbinare.

Cu suport pentru peste 50 de formate de fișiere, memorie de traducere încorporată, sugestii de traducere automată și verificări de calitate, Weblate eficientizează fiecare pas al procesului de localizare. Auto-găzduirea pe propriul tău VPS elimină limitele de preț per utilizator și menține șirurile sursă proprietare confidențiale.