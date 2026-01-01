Instalare agentmemory cu un singur click.
Server de memorie persistentă cu sursă deschisă pentru agenți de codare AI — înregistrează, comprimă și reamintește discret contextul în fiecare sesiune.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu agentmemory
agentmemory este o memorie persistentă open-source pentru agenți de codare AI și orice client compatibil MCP. Captează în mod silențios ceea ce face agentul tău în fiecare sesiune, o comprimă într-o memorie căutabilă și injectează contextul potrivit în următoarea sesiune, astfel încât să nu mai re-explici arhitectura ta, să nu mai redescoperi aceleași erori și să nu mai re-înveți aceleași preferințe.
Construit pe motorul iii cu o conductă de consolidare pe 4 niveluri și căutare hibridă BM25, vectorială și grafică, agentmemory atinge o precizie de recuperare de 95,2% pe benchmark-ul LongMemEval-S, reducând în același timp token-urile de context cu aproximativ 92%. Găzduirea proprie pe propriul tău VPS păstrează transcrierile sesiunilor, memoriile și istoricul de redare pe infrastructura pe care o controlezi, fără cloud de la furnizor sau contorizare per agent.
Funcționalități cheie ale agentmemory
Căutare hibridă
Combină recuperarea prin cuvinte cheie BM25, vectori denși și grafuri de cunoștințe prin fuziune RRF, astfel încât agenții să găsească amintiri relevante, fie că îți amintești fraza exactă sau doar conceptul.
Captură automată
Doisprezece hook-uri pentru Claude Code și șase pentru Codex CLI înregistrează prompturi, apeluri de instrumente și rezultate fără apeluri manuale de salvare — memoriile se acumulează pur și simplu lucrând ca de obicei.
Funcționează cu fiecare agent
Un server vorbește MCP, REST și stdio, astfel încât Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider și orice client MCP partajează același pool de memorie.
Redare sesiune
Fiecare sesiune înregistrată este redabilă în vizualizatorul încorporat, cu funcții de redare, pauză, control al vitezei și scurtături de la tastatură pentru a depana exact ce a făcut agentul și de ce.
ciclu de viață în 4 etape
Un pipeline de consolidare îmbătrânește observațiile de la niveluri pe termen scurt la cele pe termen lung, aplică degradarea și uită automat memoriile învechite, astfel încât indexul să rămână mic și recuperarea să rămână precisă.
De ce să rulezi agentmemory pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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