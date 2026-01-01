agentmemory este o memorie persistentă open-source pentru agenți de codare AI și orice client compatibil MCP. Captează în mod silențios ceea ce face agentul tău în fiecare sesiune, o comprimă într-o memorie căutabilă și injectează contextul potrivit în următoarea sesiune, astfel încât să nu mai re-explici arhitectura ta, să nu mai redescoperi aceleași erori și să nu mai re-înveți aceleași preferințe.

Construit pe motorul iii cu o conductă de consolidare pe 4 niveluri și căutare hibridă BM25, vectorială și grafică, agentmemory atinge o precizie de recuperare de 95,2% pe benchmark-ul LongMemEval-S, reducând în același timp token-urile de context cu aproximativ 92%. Găzduirea proprie pe propriul tău VPS păstrează transcrierile sesiunilor, memoriile și istoricul de redare pe infrastructura pe care o controlezi, fără cloud de la furnizor sau contorizare per agent.