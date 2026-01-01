Errbit este un tracker de erori open-source, construit pentru a fi un înlocuitor direct pentru API-ul Airbrake. Orice notificator compatibil cu Airbrake — inclusiv gem-ul oficial pentru Ruby și Rails, airbrake-js pentru browser și Node, și biblioteci comunitare pentru Python, PHP și altele — poate indica instanța ta Errbit în loc de un endpoint SaaS și poate începe imediat transmiterea excepțiilor, a urmăririlor de stivă și a contextului cererii într-un panou de bord unificat.

Auto-găzduirea Errbit pe un VPS menține urmăriri complete ale stivei, detalii despre utilizator și dump-uri de parametri sub controlul tău, în loc să predai date sensibile de producție unui serviciu terț. Errbit grupează notificările duplicate în înregistrări de erori unice, suportă reguli de notificare per aplicație și se integrează cu GitHub, GitLab și alte trackere de probleme, astfel încât bug-urile trec direct din producție în fluxul tău de lucru existent.