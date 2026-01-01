Implementează Errbit cu instalare dintr-un singur click.
Captor de erori auto-găzduit, compatibil cu Airbrake, pentru aplicații Ruby, Rails, Python, JavaScript și PHP.
Alege un plan VPS pentru Errbit
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Errbit
Errbit este un tracker de erori open-source, construit pentru a fi un înlocuitor direct pentru API-ul Airbrake. Orice notificator compatibil cu Airbrake — inclusiv gem-ul oficial pentru Ruby și Rails, airbrake-js pentru browser și Node, și biblioteci comunitare pentru Python, PHP și altele — poate indica instanța ta Errbit în loc de un endpoint SaaS și poate începe imediat transmiterea excepțiilor, a urmăririlor de stivă și a contextului cererii într-un panou de bord unificat.
Auto-găzduirea Errbit pe un VPS menține urmăriri complete ale stivei, detalii despre utilizator și dump-uri de parametri sub controlul tău, în loc să predai date sensibile de producție unui serviciu terț. Errbit grupează notificările duplicate în înregistrări de erori unice, suportă reguli de notificare per aplicație și se integrează cu GitHub, GitLab și alte trackere de probleme, astfel încât bug-urile trec direct din producție în fluxul tău de lucru existent.
Funcționalități cheie ale Errbit
Compatibil cu Airbrake API
Îndreaptă orice notificare Airbrake existentă către Errbit fără modificări de cod — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP și bibliotecile comunității funcționează toate imediat.
Grupare inteligentă a erorilor
Amprentarea configurabilă deduplică excepțiile identice între implementări, medii și instanțe, astfel încât să acționezi asupra cauzelor fundamentale în loc de zgomot repetat.
Izolare multi-aplicație
Urmărește erorile de la mai multe servicii într-o singură instanță Errbit, cu medii per aplicație, supraveghetori, praguri de notificare și controale de acces.
Integrare cu Issue tracker
Creează incidente GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine și Trac direct dintr-o eroare Errbit pentru a menține vizibile erorile de producție în fluxul tău de lucru existent.
Autentificare OAuth și LDAP
Autentifică utilizatorii prin GitHub, Google sau LDAP și alocă conturi din organizația ta GitHub fără a gestiona un depozit de identități separat.
Alerte email și webhook
Notifică urmăritorii prin email la praguri de apariție configurabile și trimite notificări către Slack, HipChat, Campfire sau webhook-uri personalizate pentru echipele care prioritizează chat-ul.
De ce să rulezi Errbit pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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