SeaweedFS este un sistem de fișiere distribuit open-source, cu peste 24.000 de stele pe GitHub, optimizat pentru stocarea și recuperarea eficientă a unui număr mare de fișiere. Cu un API încorporat compatibil S3, servește ca un înlocuitor direct pentru Amazon S3 în medii self-hosted — orice instrument sau SDK construit pentru S3 funcționează cu SeaweedFS fără modificări de cod.

Găzduirea proprie a stocării de obiecte pe VPS-ul tău elimină costurile per-cerere și per-GB ale furnizorilor de cloud, menținând în același timp datele sub controlul tău complet. SeaweedFS gestionează totul, de la imagini mici încărcate de utilizatori la fișiere video mari și arhive de backup, cu replicare și codificare de ștergere disponibile pentru protecția datelor.