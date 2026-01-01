Instalează SeaweedFS cu un singur click.
Sistem de fișiere distribuit de înaltă performanță, cu compatibilitate S3 API, pentru stocarea și servirea miliardelor de fișiere la scară.
Alege un plan VPS pentru SeaweedFS
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu SeaweedFS
SeaweedFS este un sistem de fișiere distribuit open-source, cu peste 24.000 de stele pe GitHub, optimizat pentru stocarea și recuperarea eficientă a unui număr mare de fișiere. Cu un API încorporat compatibil S3, servește ca un înlocuitor direct pentru Amazon S3 în medii self-hosted — orice instrument sau SDK construit pentru S3 funcționează cu SeaweedFS fără modificări de cod.
Găzduirea proprie a stocării de obiecte pe VPS-ul tău elimină costurile per-cerere și per-GB ale furnizorilor de cloud, menținând în același timp datele sub controlul tău complet. SeaweedFS gestionează totul, de la imagini mici încărcate de utilizatori la fișiere video mari și arhive de backup, cu replicare și codificare de ștergere disponibile pentru protecția datelor.
Funcționalități cheie ale SeaweedFS
Compatibilitate S3 API
Orice aplicație sau instrument construit pentru Amazon S3 se conectează la SeaweedFS fără modificări, permițând integrarea imediată cu fluxurile de lucru existente.
Gestionare eficientă a fișierelor mici
Motorul de stocare optimizat gestionează eficient miliarde de fișiere mici — o slăbiciune comună a sistemelor de fișiere tradiționale și a backend-urilor de stocare de uz general.
Replicare date
Replicarea automată pe servere de volum asigură redundanță, astfel încât datele să rămână disponibile chiar dacă nodurile individuale de stocare cedează.
Codificare prin ștergere
Reduce supraîncărcarea de stocare comparativ cu replicarea completă, menținând integritatea datelor pentru nivelurile de stocare caldă și rece.
Suport FUSE Mount
Montează SeaweedFS ca un sistem de fișiere nativ pe gazde Linux, permițând aplicațiilor care se așteaptă la acces standard la fișiere POSIX să citească și să scrie direct.
De ce să rulezi SeaweedFS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
AList
Server de listă de fișiere și WebDAV cu auto-găzduire, cu suport pentru peste 30 de backend-uri de stocare
AnonUpload
AnonUpload este o aplicație securizată de partajare anonimă de fișiere, fără cerințe de bază de date