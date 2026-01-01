Hemmelig este o aplicație auto-găzduită pentru partajarea informațiilor sensibile prin link-uri criptate, autodistructive. Parolele, cheile API și notițele private sunt criptate pe partea clientului înainte de a părăsi browserul, astfel încât serverul stochează doar text cifrat pe care nu-l poate decripta. Fiecare secret poate fi blocat cu o parolă, restricționat de IP, setat să expire după un timp ales sau limitat la un număr maxim de vizualizări.

Rularea Hemmelig pe propriul tău VPS menține fiecare credențial partajat în afara infrastructurii terților. Tu controlezi regulile de retenție, jurnalele de acces și limita de criptare, făcându-l potrivit pentru echipele care transferă credențiale, date ale clienților sau orice sarcină utilă prea sensibilă pentru a fi lăsată în email sau istoricul de chat.