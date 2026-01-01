Implementează Hemmelig cu instalare printr-un singur click.
Partajează secrete criptate, autodistructive, prin linkuri de unică folosință care dispar după prima citire.
Alege un plan VPS pentru Hemmelig
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Hemmelig
Hemmelig este o aplicație auto-găzduită pentru partajarea informațiilor sensibile prin link-uri criptate, autodistructive. Parolele, cheile API și notițele private sunt criptate pe partea clientului înainte de a părăsi browserul, astfel încât serverul stochează doar text cifrat pe care nu-l poate decripta. Fiecare secret poate fi blocat cu o parolă, restricționat de IP, setat să expire după un timp ales sau limitat la un număr maxim de vizualizări.
Rularea Hemmelig pe propriul tău VPS menține fiecare credențial partajat în afara infrastructurii terților. Tu controlezi regulile de retenție, jurnalele de acces și limita de criptare, făcându-l potrivit pentru echipele care transferă credențiale, date ale clienților sau orice sarcină utilă prea sensibilă pentru a fi lăsată în email sau istoricul de chat.
Funcționalități cheie ale Hemmelig
Criptare pe partea clientului
Secretele sunt criptate în browser cu AES-256-GCM înainte de încărcare, astfel încât serverul nu vede niciodată textul clar.
Linkuri unice
Fiecare link se autodistruge după un număr configurabil de vizualizări sau o fereastră de expirare, fără a lăsa nicio urmă.
Parolă și protecție IP
Blochează secretele cu o parolă opțională sau restricționează accesul la anumite intervale de IP-uri pentru un strat suplimentar de securitate.
Încărcări de fișiere criptate
Atașează fișiere la un secret cu aceeași criptare end-to-end aplicată și conținutului text, disponibilă pentru utilizatorii autentificați.
Partajare cod QR
Generează coduri QR pentru orice link secret, astfel încât destinatarii să-l poată deschide pe un telefon fără a copia URL-uri lungi.
Fără cont
Oricine poate crea și deschide un secret fără a se înregistra, în timp ce conturile opționale deblochează fișierele și istoricul.
De ce să rulezi Hemmelig pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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