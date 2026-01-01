Implementează Mage AI cu instalare printr-un singur click.
Platformă modernă pentru pipeline-uri de date, pentru construirea, rularea și gestionarea fluxurilor de lucru ETL cu Python, SQL și R.
Alege un plan VPS pentru Mage AI
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Mage AI
Mage AI este o platformă de pipeline-uri de date de nouă generație care combină un mediu de dezvoltare în stil notebook cu orchestrare de nivel de producție. Inginerii și analiștii de date construiesc pipeline-uri ETL folosind Python, SQL sau R într-un editor interactiv, le testează incremental, apoi le programează și le monitorizează la scară largă. Integrările cu PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 și zeci de alte surse și destinații acoperă majoritatea configurațiilor de data stack.
Auto-găzduirea Mage AI pe VPS-ul tău menține datele sensibile de producție în cadrul propriei tale infrastructuri, elimină prețurile cloud per rulare și oferă echipelor un mediu de pipeline dedicat care se scalează cu sarcinile lor de lucru fără restricții de la furnizor.
Funcționalități cheie ale Mage AI
Dezvoltare în stil notebook
Construiește și testează blocuri de pipeline interactiv într-un IDE de browser înainte de a le promova la rulări programate de producție.
Python, SQL și R Suport
Scrie logica de transformare în limbajul pe care echipa ta îl folosește deja, combinând blocuri Python și SQL în același pipeline.
Orchestrare integrată
Programează pipeline-uri, definește dependențele dintre sarcini și monitorizează execuțiile dintr-un tablou de bord unificat de orchestrare.
Integrări extinse
Conectează-te la baze de date, depozite de date, stocare în cloud și API-uri cu conectori predefiniți care acoperă majoritatea instrumentelor din stiva de date.
Integrare Git
Cod de pipeline cu controlul versiunilor, cu suport nativ Git pentru dezvoltare colaborativă și urmărirea modificărilor.
De ce să rulezi Mage AI pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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