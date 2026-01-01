Mage AI este o platformă de pipeline-uri de date de nouă generație care combină un mediu de dezvoltare în stil notebook cu orchestrare de nivel de producție. Inginerii și analiștii de date construiesc pipeline-uri ETL folosind Python, SQL sau R într-un editor interactiv, le testează incremental, apoi le programează și le monitorizează la scară largă. Integrările cu PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 și zeci de alte surse și destinații acoperă majoritatea configurațiilor de data stack.

Auto-găzduirea Mage AI pe VPS-ul tău menține datele sensibile de producție în cadrul propriei tale infrastructuri, elimină prețurile cloud per rulare și oferă echipelor un mediu de pipeline dedicat care se scalează cu sarcinile lor de lucru fără restricții de la furnizor.